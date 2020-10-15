مصر
الخميس 15 أكتوبر 2020 23:35

ممثلة مصرية تحكي تفاصيل تعيينها في مجلس الشيوخ

إقبال متواضع على انتخابات مجلس الشيوخ في مصر
انتخابات مجلس الشيوخ في مصر
رويترز
قالت الممثلة المصرية سميرة عبد العزيز إنها تفاجأت بتعيينها في مجلس الشيوخ، إذ لا توجد لها علاقات بالسياسيين.

ونقلت صحيفة المصري اليوم عن سميرة عبد العزيز قولها إنها اندهشت من اختيارها، وقالت لمن أبلغها بالقرار إنها لا "تفهم في مثل هذه الأمور".

وأشارت إلى أنها ستطالب بدعم الدولة للفن الذي تخلت عنه وتركته بأيدي التجار، مؤكدة أن هذه من أوائل أهدافها والتي ستتحدث عنها.

وعلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على تصريحات الممثلة.

وبالإضافة إلى سميرة عبد العزيز، عين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عددا من أعضاء مجلس الشيوخ بينهم الممثل: يحيى الفخراني وعدد من رؤوساء تحرير الصحف والإعلاميين.

وقبل أيام، اعتقلت قوات الأمن المصرية المحامي طارق جميل سعيد المقرب من دوائر السلطة بعد فيديو له تحدث في عن آلية اختيار أعضاء البرلمان، قبل أن يقوم بحذف الفيديو.

وانتقد طارق في الفيديو المحذوف سياسة اختيار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، قائلا إن من يدفع أكثر يضمن مقعده النيابي بغض النظر كون المرشح كفئا للمنصب أم لا، بل إن البعض منهم عليه علامات استفهام أخلاقية.

المصدر
صحف مصرية
وسائل التواصل الاجتماعي

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