ممثلة كويتية تثير جدلا بدعوتها لطرد الأجانب بسبب كورونا
واعتبرت الممثلة حياة الفهد (71 عاما) وهي من أشهر الممثلات في الخليج، في مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني على فضائية كويتية الثلاثاء أن الكويتيين لن يجدوا مستشفيات لاستقبالهم حال إصابتهم بالمرض.
The most fumes actor in Kuwait "hayat alfahad " want to throw all foreign people in Kuwait to desert becuse coronavirus.#حياة_الفهد pic.twitter.com/ZgNK8lV2wp— Sam Alajji (@SAlajji) April 1, 2020
وقالت الفنانة التي لعبت دور السيدة المظلومة في أعمال فنية مختلفة "لقد مللنا (...) لو نمرض لا توجد مستشفيات لاستقبالنا. بلدانهم لا تريدهم، فلماذا نتكفل بهم؟".
وأضافت باللهجة الكويتية أنه يجب نقل الوافدين للخارج أو حتى "اقطهم في البر"، أي في الصحراء.
وسجّلت الكويت 317 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها حالات لعمال وافدين، وقد تعافى 80 منهم بينما لم تعلن عن أي وفاة ولم تصدر أي تصريحات رسمية حول وجود نقص في أسرة المستشفيات.
وتقدّم الكويت العلاج مجانا للمصابين بفيروس كورونا المستجد من مواطنين ووافدين. ويشكل الأجانب نحو 70 بالمئة من السكان البالغ عددهم حوالي أربعة ملايين نسمة.
سقطة كبيرة لحياة الفهد.. هذا والحالات بالمئات، ماذا ستقول لو كانت الحالات بالآلاف لا سمح الله ؟— شعيب راشد (@Sh3aib) April 1, 2020
فعلاً الأزمات تكشف المعادن
والمُقيم هو مقيم بعرق جبينه لا بمنة من أحد، وأنا الآن في تركيا والحالات في الآلاف لم يطلبوا مني المغادرة لأني كويتي بل المستشفيات والخدمات كلها متاحة لي. https://t.co/3sYyTqeikO
الفنانة الكويتية #حياة_الفهد تدعو لطرد(كط) الوافدين ورميهم في البر (الصحراء)!!!— Oday Shafeeq 🇮🇶🇮🇶 (@shafeeqoday) April 1, 2020
صدق من قال بأن الأزمات وحدها تكشف معادن البشر pic.twitter.com/ppXWC64Ce2