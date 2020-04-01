فيروس كورونا
الأربعاء 1 أبريل 2020 20:30

ممثلة كويتية تثير جدلا بدعوتها لطرد الأجانب بسبب كورونا

الممثلة الكويتية حياة الفهد
الممثلة الكويتية حياة الفهد
مواقع التواصل الاجتماعي
أثارت ممثلة كويتية شهيرة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوتها لترحيل العمال الأجانب، أو إلقائهم في الصحراء، لتوفير القدرة الاستيعابية للمستشفيات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

واعتبرت الممثلة حياة الفهد (71 عاما) وهي من أشهر الممثلات في الخليج، في مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني على فضائية كويتية الثلاثاء أن الكويتيين لن يجدوا مستشفيات لاستقبالهم حال إصابتهم بالمرض.

مداخلة حياة الفهد

وقالت الفنانة التي لعبت دور السيدة المظلومة في أعمال فنية مختلفة "لقد مللنا (...) لو نمرض لا توجد مستشفيات لاستقبالنا. بلدانهم لا تريدهم، فلماذا نتكفل بهم؟".

وأضافت باللهجة الكويتية أنه يجب نقل الوافدين للخارج أو حتى "اقطهم في البر"، أي في الصحراء.

وسجّلت الكويت 317 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها حالات لعمال وافدين، وقد تعافى 80 منهم بينما لم تعلن عن أي وفاة ولم تصدر أي تصريحات رسمية حول وجود نقص في أسرة المستشفيات.

وتقدّم الكويت العلاج مجانا للمصابين بفيروس كورونا المستجد من مواطنين ووافدين. ويشكل الأجانب نحو 70 بالمئة من السكان البالغ عددهم حوالي أربعة ملايين نسمة.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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فيروس كورونا

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