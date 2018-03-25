ممثلة إباحية تكشف معلومات جديدة عن علاقتها بترمب

قال محامي ممثلة الافلام الاباحية ستورمي دانيالز إن موكلته ستكشف معلومات جديدة في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد، ما قد يسبب مزيدا من الإرباك للرئيس الأمريكي.

وتؤكد ستورمي أنها أقامت علاقة معه وهو متزوج.

وخلافا لعادتها، لم تسمح قناة "سي بي أس" التي ستبث المقابلة في برنامجها الشهير "60 دقيقة" بتسريب اي تفاصيل عن مضمونها.

لكن محامي ستيفاني كليفورد الاسم الحقيقي لستورمي دانيالز، وضع صورة على حسابه على تويتر لقرص مدمج لتسجيل صوتي أو لفيديو، أرفقها برسالة غامضة يقول فيها "إذا كانت صورة واحدة تساوي ألف كلمة، فكم كلمة تساوي هذه؟".

وأكدت ستورمي دانيالز أنها ليست من سرب هذه المعلومات لكنها لجأت هذا الشهر إلى القضاء ليحررها رسميا من واجب التزامها السرية.

وقال محاميها غداة تقدمها بطلب إلى القضاء أنها "تريد أن يعرف الجمهور الحقيقة" حول هذه العلاقة التي أقميت "برضا الطرفين".

ولا تتعلق هذه القضية بتحرش أو اعتداء جنسي كما في حالة عدد من النساء اللواتي اتهمن ترمب قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية في 2016، بل بالسمعة والقواعد الأخلاقية.

ففي 2006 و2007 كان ترامب يقيم علاقة مع الممثلة بينما كان متزوجا من ميلانيا ترامب ورزق بابنه بارون المولود في مارس 2006.

ونفى ترمب بشدة وجود علاقة حميمة مع الممثلة والمخرجة البالغة من العمر 39 عاما والتي اقترحت إعادة 130 ألف دولار حصلت عليها في 2016 لقاء التزامها الصمت.

في المقابل، اعترف مايكل كوهين أحد محامي ترمب بأنه دفع هذا المبلغ موضحا أنه جاء من ماله الشخصي، لكنه لم يذكر أسباب تقديمه هذه الأموال.

وأضيفت إلى ملف ستورمي دانيالز هذا الأسبوع قضية كارين ماكدوغال العارضة السابقة في مجلة "بلايبوي" التي لجأت إلى القضاء الثلاثاء لإلغاء بند يتعلق بالسرية في علاقتها مع ترمب.

وإلى جانب هاتين القضيتين، يواجه الرئيس الأمريكي قضية تشهير رفعتها سامر زيرفوس المرشحة السابقة لبرنامجه التلفزيوني "ذي ابرنتيس"، في اتهامات بالتحرش ينفيها ترمب.