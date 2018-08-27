الاثنين 27 أغسطس 2018 23:40
مليونير أمريكي ينضم للجيش الأرميني !
ذكرت تقارير إعلامية رسمية في أرمينيا (الاثنين) أن المليونير الأمريكي دان بلزريان، الذي اشتهر بتعليقاته الغريبة على تطبيق "انستغرام"، انضم إلى الجيش الأرميني.
وذكرت وكالة الأنباء الأرمينية الرسمية "أرمنبرس" في تقرير لها أن بيلزريان، وهو أرميني الأصل، وصل إلى البلاد وحصل على الجنسية وانضم إلى الجيش في نفس اليوم.
كما حصل شقيقه آدم بيلزيريان، وهو لاعب بوكر محترف، على الجنسية الأرمنية، وفقا للتقرير.
ومن المتوقع أن يبقى دان بيلزيريان، المغامر ولاعب كمال الأجسام وأحد عشاق السلاح ذو اللحية البنية السميكة ومفتول العضلات، في البلاد لبضعة أيام قبل السفر إلى تايلاند.
ولم يحدد التقرير الدور الذي سيؤديه بيلزيريان خلال خدمته في الجيش.
وتنخرط أرمينيا، وهي جمهورية سوفيتية سابقة غير ساحلية، في نزاع مستمر منذ عقود مع أذربيجان المجاورة حول إقليم "ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه.
ويسيطر الانفصاليون الأرمن المسيحيون على المنطقة التي تبلغ مساحتها نحو 4.500 كيلومتر مربع داخل أذربيجان التي تسكنها أغلبية مسلمة.
المصدر
الألمانية
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