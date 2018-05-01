كرة قدم
الثلاثاء 1 مايو 2018 11:51

مليونا دولار لكل منتخب إفريقي تأهل للمونديال

غيتي
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الإثنين، حصول منتخبات القارة المتأهلة إلى مونديال روسيا الصيف المقبل على مبلغ قدره مليونا دولار لكل منهم كدعم مالي للتجهيز للعرس العالمي.

ووفقًا لموقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الإنترنت، ستحصل كل من الفرق الإفريقية الخمس التي تأهل لكأس العالم بروسيا وهي مصر والمغرب ونيجيريا والسنغال وتونس على مبلغ مقداره مليونا دولار من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) حتى يتسنى لهم الاستعداد على النحو الأمثل للمونديال.

وأضاف البيان "يأتي القرار في أعقاب المفاوضات التي بدأها رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المالغاشي أحمد أحمد مع إدارة فيفا، ما أدى إلى الاتفاق الاستثنائي الممنوح في 12 أبريل/نيسان الجاري".

وأوضح البيان "يأتي ذلك في أعقاب قرار لجنة الطوارئ للكاف التي انعقدت في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2017، وتم التصديق عليها من قبل اللجنة التنفيذية في الـ10 من يناير/كانون الثاني الماضي، لتقديم دعم مالي استثنائي للممثلين الأفارقة الخمسة من أجل الاستعداد للبطولة الوشيكة في روسيا".

واختتم البيان "تهدف هذه الاتفاقية، للتقدم في المخصصات المالية من قبل فيفا، إلى السماح للممثلين في نهائيات كأس العالم بإعداد استعدادات متناغمة".

المصدر
الأناضول
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مليونا دولار

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