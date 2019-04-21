ملياردير إماراتي يدعو للسلام مع "إسرائيل".. ومغردون: لأنك تاجر
- رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، نشر فيديو على تويتر طالب فيه دول الخليج بإعلان السلام والتعاون مع "إسرائيل" اقتصاديًا وزراعيًا وعلميًا ودفاعيًا.
- الحبتور اعتبر أن العدو الأكبر هو إيران وليس "إسرائيل"، وقال عن إسرائيل "هم أفضل من غيرهم".
- الحبتور: إسرائيل دولة متقدمة علميًا واقتصاديًا وإلكترونيًا، ولا توجد دولة بقوتها الاقتصادية.
- الحبتور: لا داعي للمجاملات والكذب على أنفسنا، حتى الفلسطينيين أكثر من مليونين منهم حصلوا على الجنسية الإسرائيلية.
- الحبتور: ماذا ننتظر إذا كانت مصر والأردن جيراننا متعاقدين معهم؟ فلماذا لا نعمل سلامًا ونكون واضحين، بدلًا من الاختباء وعدم الوضوح؟
سؤال اطرحه واتوقع الكثير من النقد، ولكن حان الوقت لطرحه علانية؛ لماذا لا نوقع في #الخليج_العربي سلام مع #إسرائيل؟ لقد حان الوقت لذلك كما فعلت قبلنا #مصر و #المغرب و #الأردن. فليكون بيننا سلام وتعاون في مجال العلم والاقتصاد والتكنولوجيا والزارعة وحتى الدفاع. #الإمارات #السعودية pic.twitter.com/TegioON5oA— KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) ١٩ أبريل ٢٠١٩
- في مطلع مارس/ آذار الماضي، أثار الحبتور الجدل بتغريدة أخرى، عندما أشاد بما وصفه بالديمقراطية الحقيقية في "إسرائيل"، وذلك تعليقا على تحقيق النائب العام الإسرائيلي في اتهامات بالفساد ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
- خلف أحمد الحبتور هو ملياردير من دبي، يبلغ من العمر 70 عامًا، وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، ورئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين.
- الحبتور كان عضواً سابقاً في المجلس الوطني الاتحادي، كما كان عضوًا في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي. في حين تقدَّر ثروته بنحو 2.3 مليار دولار.
دعا رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور دول الخليج إلى السلام والتعاون مع إسرائيل اقتصاديا وزراعيا وعلميا ودفاعيا، معتبرا اسرائيل دولة متقدمة ومؤكدا أن الإسرائيليين ليسوا أعداء وأن التعاون مع اسرائيل سيجلب الخير للمنطقة. pic.twitter.com/3BZfbotiah— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) ١٩ أبريل ٢٠١٩
- رحبّت وزارة الخارجية الإسرائيلية بدعوة الحبتور، ونشرت عبر صفحتها الرسمية على تويتر "إسرائيل بالعربية"، فيديو رجل الأعمال الإماراتي مصحوبًا بتعليق "الإسرائيليون ليسوا أعداء والتعاون مع اسرائيل سيجلب الخير للمنطقة".
- الصحفي الإسرائيلي شمعون أران، أثنى كذلك على موقف الحبتور واصفًا حماسته للتطبيع مع إسرائيل بـ"صوت العقل".
- أران: الحبتور يدعو دول الخليج للسلام والتعاون مع إسرائيل اقتصاديا وزراعيا علميا دفاعيا، إسرائيل ليست عدوا التعاون معها سيفيد الجميع.
لماذا لا يتم ذلك؟— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) ٢٠ أبريل ٢٠١٩
أصوات العقل في الشرق الأوسط والخليج تتزايد وتدعو للتطبيع مع إسرائيل @AlsaeedFajer
رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور @KhalafAlHabtoor يدعو دول #الخليج "للسلام والتعاون مع إسرائيل اقتصاديا وزراعيا علميا دفاعيا#إسرائيل ليست عدوا
التعاون معها سيفيد الجميع". pic.twitter.com/lUo1wypge9
- الحبتور تلقى سلسلة قاسية من الردود الرافضة لفكرة التطبيع مع "إسرائيل" على حساب مصالح وقضية الشعب الفلسطيني، وأكد المغردون على رفض "الشعوب العربية" للسلام أو التعاون مع الكيان الإسرائيلي الذي يقتل الأطفال ويسلب حقوق الفلسطينيين ووصفوه بالتاجر .. وتلك أبرز التعليقات:
ما أسوأ ما وصلنا إليه من سقوط حتى الساقطون يعفون عن أن يكونوا في محلنا— د. زيد بن علي الفضيل (@zash113) ٢٠ أبريل ٢٠١٩
وأكثر السقوط إيلاما حين تكون من هذه الكائنات المنادية بالارتماء في حضن الصهيوني على رأس بعض مجتمعاتنا.
هل يعون أن الإسرائيلي الذي يلهثون عند قدمه لم يرهم، ولا يريد أن يراهم، ولم يلتفت بشق عين لهم.
لطفك يارب
هذا الفيديو فيه الجواب..— الكاتب الإعلامي محمد الخطيب (@mralkhatip) ١٩ أبريل ٢٠١٩
والله نحن أمة مسالمة وتسعى للسلام مع الجميع..ولانربي أطفالنا على الاعتداء والقتل والحرب..لكن تفضل هم شو يعلمون أطفالهم👇🏻!!
المشكلة مو فينا يااستاذي الفاضل..المشكلة في عدم تقبلهم لنا وان ابتسموا في وجوهنا تخفي صدورهم الشيئ العظيم.
نسأل الله العفو والعافية. pic.twitter.com/xJZBcoMZvF
لن أناقشك بالمثل ولا بالأخلاق ولا بالعروبة ولا بالمفهوم الديني لكون كل ذلك لا يعنيك, قالوا لنا مقوله انت ترددها في الاردن ومصر فماذا حصل؟ الأردن ومصر تم افقارهما بعد اتفاقيتي كامب ديفيد ووادي عربة وافقار دول الخليج ابتدأ مع ترويج ادعاءاتك هذه والقادم في الإفقار سيكون اعظم— البوصلة (@albousla) ١٩ أبريل ٢٠١٩
ليتك طااااا....— Ahmad Alenezi (@Ahmad_Alenezi62) ١٩ أبريل ٢٠١٩
وماذا عن آلاف الشهداء والمعاقين والمسجونين من جميع الأعمار؟
وماذا عن تدمير آلاف المنازل وتشريد وتهجير أهلها بقوة السلاح إلى خارج الوطن المحتل؟
وماذا عن مقدساتنا وخططهم الخبيثة لهدمها بحجة هيكل سليمان؟
أنا والله من شفت بدلة المطافي اللي(لابسنها)وانا غاسل يدي منك
كنت اتمنى أيها التاجر أن توجه كلامك للإسرائيليين— فهد (@FahdM_) ٢٠ أبريل ٢٠١٩
ليعيدوا الحق إلى أهله .!
استاذ خلف بكلامك هذا نكذب على نفسنا قبل غيرنا— محمد بن فهد الزبن (@mfzz575) ١٩ أبريل ٢٠١٩
بجي معك وقول بنكون في سلام معهم
استاذي الكريم هو من ناحيته مافي سلام بكتبهم تدرس انا وانت وغيرنا عبيد عندهم وعرق السياده هي لبني صهيون
لعبو فينا وحنى مو بسلام معهم كيف لو كان سلام وتغلغلو جواتنا اقسم بمن احل القسم ان يغزو ماتبقى
وماذا استفادت #الأردن و #مصر و #المغرب من التطبيع مع #إسرائيل بعد أربعين سنة؟ ماذا استفادت منها علميا واقتصاديا وتكنولوجيا وزراعيا و(الكترونيا) حسب قولك؟ كل هذه الدول تعاني اقتصاديا وسياسيا وبيروقراطيا فهل تريد دول الخليج ان تحذو حذوها وتنتهي إلى نفس مصيرها؟— قاسم حسين (@kassimhussain1) ٢٠ أبريل ٢٠١٩
الى كل المعترفين بالاحتلال الصهيوني المسمى بإسرائيل فهم اما مندسين مضلين او اذلاء خانعين، قاتلكم الله ولا كثر من امثالكم تريدون القضاء على ماتبقى من لهذه الشعوب من كرامة ونزاهة باسم " تعايش" و "تبادل مصالح". مايسمى إسرائيل هي عدونا الأكبر وستبقى كذلك الى أن تعود من حيث أتت— Nora~ (@NoraN0r) ٢٠ أبريل ٢٠١٩
عندما يصل التاجر إلى قمة الهرم المالي— فهد (@FahdM_) ٢٠ أبريل ٢٠١٩
يبداء بالبحث عن القوة " السلطة " التي توجد في دهاليز السياسة لزيادة نفوذة
لأن السلطة أقوى من المال
حتى لو كان ذاك على حساب
القضية " الأهم " القدس .!
هرولوا ووقعوا اتفاقيات مع نتنياهو لتروا رأي العين الكوارث التي جلبتم لاوطانكم وشعوبكم..وحينها فقط ستبكون دما ندما على ما اقترفتم..— غيدا (@May40712819) ١٩ أبريل ٢٠١٩
عميل صهيوني مطبع.... لعنة الله عليك— أبو حسين 🇾🇪 #Yemen (@ansarallah007) ١٩ أبريل ٢٠١٩
لابد من تقديمهم للمحاكمة الدولية عن جرائم القديمة مثل مجزرة جنين وغيرها وتعويض الأهالي— نادية بخاري (@nadia_a_y_) ١٩ أبريل ٢٠١٩
لابد من تسليح جيش لفلسطين باعتبارها دولة مستقلة سواء تم تنفيذ مبادرة السلام اولا؟؟
هل ستوافق اسرائيل وأمريكا ؟؟
لماذا نحن دائما مطالبون بنشر السلام ؟؟؟
السلام هو العدل بين الشعوب
كيف تطلب تعاون في مجال دفاع مع دوله عدوه تحتل اراضي عربيه؟ كيف تطالب في تعاون زراعي مع من ينتج محصولات زراعيه واسمده مسرطنه تهرب لدوله عربيه منها اليمن تسببت في تفشي السرطان؟؟كيف تصالب بتعاون تقني وتكنلوجي مع دوله تتجسس ليل نهار على العالم العربي .— 🇸🇦 (@shar7955) ٢٠ أبريل ٢٠١٩
ما شاء الله هذا الرجل لديه استعداد أن يتحدث في كل شيء من علم تشريح الحشرات إلى الختان. والله لو أن زايد الخير رحمة الله عليه موجود اليوم لأهانك على رؤوس الأشهاد. القليل من الخجل!— @Aljamry (@JAljamry) ١٩ أبريل ٢٠١٩
اعمل تعاون وصداقه الأول مع الدول العربيه والاسلاميه...— Abdelrhman Ased (@aalasd200) ١٩ أبريل ٢٠١٩
ولا هي عماله وخلاص
لأنها كيان معادي قائم على عقيدة دينية و دولة عنصرية هدفها ازالتنا و ديننا من الوجود و جعل باقي البشر "الجوييم" عبيد لهم انظر الى رايتهم 🇮🇱الا تعلم بأن الخطين الأزرقين هما النيل و الفرات ،؟ استمع الى نشيدهم الوطني "هيفاتكا" المفعم بالعنصرية الدينية— mohammed alsharif (@mimoelsherief) ٢٠ أبريل ٢٠١٩
أتفق معك تماماً أيها الحبتور..— عبدالقادر عياد (@agbalawi) ٢٠ أبريل ٢٠١٩
السلام والتعاون وكل الأشياء التي تجمع البشرية بمختلف معتقداتهم؛ لكن: بعد أن يثبت العدو المحتل "إسرائيل" سعيه للسلام بإعادة الحقوق إلى أهلها، والانصياع للحق.
خلاف ذلك؛ أي مبادرة للتطبيع هي صهينة وخيانة للشهداء.. https://t.co/klNMwHBARr
حضرتك ازاي بتجيب سيره مصر وتزج باسمها وتصدر للخليج اننا بنتعامل معاهم في اوجه المجالات المختلفه احنا ماضيين معاهده سلام اه ماضيين خلي بالك من الكلام بس مبنتعاملش ولا بنروح وبنيجي عليهم يعني اللي ف القلب ف القلب يامحترم وع فكره اذا الخليج العربي كله راح يتعامل . مصر ثابته— HIMA (@Alhadry14) ٢٠ أبريل ٢٠١٩
على العرب أن يتصالحوا أولا مع مواطنيهم، فهم في عداوة مع حقوق الإنسان و حقوق المواطن و حقوق الوافد و حقوق المرأة و حقوق العمال و حق الجوار و حق الشعوب في الحرية و الانعتاق، إسرائيل لن ترضَ بكم، لأنها دولة حرية و ديمقراطية و حقوق إنسان و ليس فيها سلطة فوق سلطة القانون !— סובחי ᏰᎯᏰᎨᏥᏋᖇ ᗰᎧᏲᎯᗰᏋᏧ (@AuSplPLINcqr2x5) ٢٠ أبريل ٢٠١٩
اعجبتني عبارة— { بدر العمراني •• (@al_badr2012) ١٩ أبريل ٢٠١٩
إن الإسرائيليين ليسوا أعداء
احتلوا أرض عربية بقوة السلاح
وكانوا ولازالوا يقتلون العرب بدم بارد
استحلوا المقدسات ودمروا البيوت
حتى الشجر اقتعلوه من أرضه من حقدهم
ثم بعد تلك الجرائم المروعة والمُخزية
بكل برود يقولون لك أنهم ليسوا أعداء
اكاذيبكم يكشف زيفها تاريخكم
للأسف للأسف رجل أعمال فقط يفكر في التعاون الاقتصادي مع عدو وشيمة الصهاينه الغدر ألم تقرأ القرآن المهم قد لا تلام لكن فعلا بسبب بعض الدول التي هرولت للتطبيع ومش شرط اذا احد هرول وطبع يطبع الكل هذا خطأ وسقطه للحبتور للأسف وكان إسرائيل راح تزودك بعلمها الصهاينه يأخذوا ومايدوا— لندن ®LONDON (@war7) ٢٠ أبريل ٢٠١٩
خلف الحبتور انبطاحي للمشروع الصهيوني— YASEER (@YaseerSa9) ٢٠ أبريل ٢٠١٩
هل نسي كيف ان الصهاينة اغتصبوا ارض المسلمين ونكلوا في اهلها اشد تنكيل ؟
لسنا ضد اليهود فهم عاشوا بيننا مئات السنين وكانوا جيران رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم— احمد البرعي Ahmed Alborai (@alborai2) ١٩ أبريل ٢٠١٩
واسألوا يهود اليمن والعراق والمغرب وسيخبروكم كيف عاشوا آمنين مستقرين بين المسلمين وفي حمايتهم
ولكننا ضد الصهاينة المحتلين قاتلين الأطفال مستعمرين قبلتنا الأولى
الدولة اللي تخطط هي واللوبي القابع في واشنطن للإضرار بالعرب وزرع الفرقة بينهم ليس بصديق... إنما هي عدو ، وهذا الشخص لايمثل أهل الخليج إنما يمثل نفسه ومن حرض علي هذه الدعوة— المعتز بدين الله (@jS5GSuow93YJOPv) ٢٠ أبريل ٢٠١٩