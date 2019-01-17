مليارا دولار.. حجم التجارة بين قطر وتركيا في 2018

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قال مسؤول تركي، إنه من المتوقع أن تكون التجارة بين قطر وتركيا قد بلغت ملياري دولار في 2018 بزيادة نسبتها 54% مقارنة مع عام 2017.

وقال عثمان دينشباش نائب وزير المالية التركي في تصريحات أدلى بها في معرض تجاري تركي بدأ في الدوحة، أمس الأربعاء، إن قطر من أسرع المناطق نموًا فيما يتعلق بالتجارة مع تركيا في 2018 وإن من المتوقع نمو رقم الملياري دولار. شريك تجاري: تركيا أصبحت أحد أكبر شركاء قطر منذ قاطعتها عدة دول عربية بقيادة السعودية الدوحة دبلوماسيًا وتجاريًا في 2017، إذ أرسلت أنقرة قوات إضافية وسلعا غذائية لدعم احتياجات قطر مع بدء المقاطعة.

قطر تعهّدت العام الماضي بحزمة قيمتها 15 مليار دولار من المشروعات الاقتصادية والاستثمارات والودائع لتركيا، تشمل مبادلة عملة بقيمة تصل إلى ثلاثة مليارات دولار لدعم الليرة.

دينشباش قال إن "جزءًا من الخمسة عشر مليار دولار" وصل لكنه أحجم عن تحديد قيمته أو صورته. سفينة بضائع في ميناء حمد في الدوحة (رويترز-أرشيفية) حجم التجارة بين البلدين: مسؤول تجاري تركي قال إن حجم التجارة بين قطر وتركيا في الأشهر العشرة الأولى في 2018، وهي أحدث بيانات متاحة، بلغ في المجمل 1.7 مليار دولار وهو ما يفوق الرقم البالغ 1.3 مليار دولار في 2017 بأكملها.

التجارة بين البلدين تشمل سلعًا غذائية ومواد بناء تركية لقطر والغاز الطبيعي المسال والألومنيوم من الدوحة لأنقرة.

وكيل وزارة التجارة والصناعة القطرية سلطان بن راشد الخاطر، قال خلال افتتاحه النسخة الثالثة من معرض "إكسبو تركيا في قطر" إن "الزيادة المطردة في حجم التبادل التجاري بين الدولتين تعكس متانة العلاقة الثنائية بين الجانبين، كما أنها مؤشر على حجم الاستثمارات المتبادلة والفرص التجارية والصناعية بين الدولتين.

الخاطر لفت إلى أن حضور الشركات التركية في المعرض يعكس الترابط والتواصل بين قطاعات الأعمال وممثلي التجارة في الدولتين، داعيًا إلى انتهاز الفرصة لعقد الصفقات وبناء الجسور بين الجانبين.

حجم استثمارات الشركات التركية في قطر وصل إلى 16 مليار دولار، كما تحتل دولة قطر المرتبة الثانية في حجم الاستثمارات الخارجية في تركيا.

الاستثمارات التركية في قطر تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، وتشمل قطاعات الزراعة والسياحة والعقارات والمصارف.

أيضًا يبلغ عدد الشركات التركية العاملة في قطر برأس مال قطري وتركي 242 شركة، في حين يصل عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس مال تركي بنسبة 100% نحو 26 شركة.