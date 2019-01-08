ملكة جمال روسيا تجبر سلطان ماليزيا على التخلي عن عرشه

مع إقدام سلطان ماليزيا محمد الخامس، على التنحي بعد عامين فقط من توليه عرش البلاد، تحدث الإعلام عن "توتر" بين القصر والحكومة وشائعات عن اعتلال صحة السلطان وزواجه.

وتنحى السلطان الماليزي محمد الخامس، الأحد بعد عامين فقط من توليه عرش البلاد ليصبح أول سلطان يتنحى قبل انتهاء فترة ولايته البالغة خمسة أعوام.

ولم يقدم سببا لتنحيه لكن وسائل الإعلام تحدثت عن بعض التوتر بين القصر وحكومة رئيس الوزراء مهاتير محمد وشائعات عن اعتلال صحة السلطان وزواجه في الفترة الأخيرة.

أوكسانا فويفودينا الفائزة بلقب ملكة جمال موسكو عام 2015.

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