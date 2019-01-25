ملكة بريطانيا توجّه "رسائل مستترة" لقادة بلادها حول البريكست

الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا غيتي

دعت الملكة إليزابيث الثانية إلى السعي للتوصل لتفاهمات مشتركة والنظر إلى الصورة الأوسع، في مناشدة مستترة لحل الأزمة المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوربي (البريكست).

وحثت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا إلى السعي للتوصل لتفاهمات مشتركة والنظر إلى الصورة الأوسع، في مناشدة لأهل السياسة في بلادها لحل الأزمة المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوربي والتي صدمت المستثمرين والحلفاء على حد سواء. أكبر أزمة سياسية في نصف قرن: تواجه بريطانيا مع استمرار العد التنازلي لموعد انسحابها رسميا من الاتحاد الأوربي في 29 مارس/آذار أكبر أزمة سياسية في نصف قرن.

يأتي ذلك في ظل ما تعانيه البلاد من مصاعب بشأن كيفية الخروج من التكتل الذي انضمت إليه عام 1973.. أو حتى ما إذا كانت ستخرج منه بالأساس.

لم تذكر الملكة البالغة من العمر 92 عاما الخروج من الاتحاد الأوربي صراحة في خطاب ألقته أمام معهد المرأة في نورفوك، لكنها قالت إن كل جيل يواجه "تحديات وفرصا جديدة".

ملكة بريطانيا: بينما نحن نبحث عن إجابات جديدة في العصر الحديث.. أفضل أنا عن نفسي الطرق المجربة والمختبرة مثل التحدث بشكل طيب عن بعضنا البعض واحترام اختلاف وجهات النظر والالتقاء للتوصل لأرضية مشتركة وعدم إغفال النظر للصورة الأشمل في أي وقت من الأوقات.

تلك التصريحات، فسرت على أنها إشارة مستترة للعاملين بالسياسة في بريطانيا، إذ قالت (التايمز ) في صدر عناوينها "الملكة تقول للسياسيين المتنازعين: انهوا خلاف الخروج من الاتحاد الأوربي".

هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قالت إن الملكة توجه دون شك رسالة بتلك التصريحات.

يتعين على الملكة باعتبارها رأس الدولة البقاء على الحياد فيما يتعلق برأيها العلني في القضايا السياسيةK كما أنه ليس لها الحق في التصويت.

الملكة كانت قد وجهت- قبل استفتاء أجري في 2014 على استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة -مناشدة مصاغة بدقة للاسكتلنديين بالتفكير مليا في مستقبلهم. فيليب هاموند وزير الخزانة البريطاني. هاموند: الخروج بدون اتفاق خيانة للناخبين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، حذر وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، من أن الخروج بدون اتفاق يعد خيانة للناخبين الذين وعدوا "بمستقبل أكثر رخاءً" إذا اختاروا الخروج.

في تصريحاته في المنتدى الاقتصادي العالمي المقام حاليا في منتجع دافوس بسويسرا، قال هاموند إن عدم الخروج من التكتل سيُنظر إليه على أنه خيانة للقرار الذي توصل إليه الاستفتاء.

هاموند تابع القول بأن الخروج بدون اتفاق يقوض "فرص ازدهارنا في المستقبل، وسوف يمثل بشكل كبير خيانة للوعود التي قدمت".

تعد تصريحات هاموند، خروجاً عن الخط الرسمي للحكومة، ما يشير إلى امتعاضه الشديد من السماح بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي بدون إبرام أي اتفاق.

هاموند كان من مؤيدي بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوربي في استفتاء عام 2016، واعتبره السياسيون المناصرون لخروج بريطانيا، جزءا من حركة لتقويض هذا التصويت والحفاظ على المملكة المتحدة داخل التكتل، وهو ما نفاه من قبل.

يفضل كثير من هؤلاء المشككين في الاتحاد الأوربي، الخروج بدون اتفاق على شروط الطلاق الذي تفاوضت تيريزا ماي بشأنه، ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوربي في 29 مارس/ آذار المقبل بعد توقيع اتفاق الخروج أو بدون ذلك.

أخفقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حتى الآن في إقناع المحافظين المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدعم اتفاق الانسحاب، وليس هناك ما يدل على وجود بصيص أمل في كسر هذا الجمود.