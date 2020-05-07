ملقاه أمام مستشفى.. مصرية مصابة بكورونا تشعل غضب منصات التواصل
وتداول الناشطون أنباء عن أن المريضة دخلت المستشفى وهي تُعاني من غيبوبة كبدية، وخرجت منها مصابة بفيروس كورونا المستجد، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.
و أصدرت إدارة مستشفى شبين القناطر بيانًا نفت فيه صحة انتقال العدوي للمريضة من المستشفى، مؤكدة أن المريضة لم تقض في المستشفى إلا ثلاثة أيام فقط، وأن فترة حضانة الفيروس أربعة عشر يومًا.
ونددت إدارة المستشفى بعدم احترام سترة وآدمية المريضة وتصويرها وهي في حالة هياج، وتداول صورتها بهذا الشكل دون مراعاة لأي خصوصية.
وقالت إدارة المستشفى في بيانها، أمس الأربعاء، إن المريضة حضرت للمستشفى منذ ثلاثة أيام وكانت تعاني من غيبوبة كبدية مع ارتفاع في درجة الحرارة وكحة.
وتابع البيان "تم إدخالها الرعاية وإجراء الفحوصات اللازمة وإعطاء علاج ما قبل الغيبوبة الكبدية، ثم تبين من الفحص الاشتباه في إصابتها بكورونا، وتم أخذ مسحه منها وإرسالها للمعامل المركزية وكانت النتيجة إيجابية".
وأضاف "تم التنسيق مع الإسعاف وجميع الجهات، وتم تسليمها إلى رجال الإسعاف مع جواب التحويل وانتهت بذلك مهمة المستشفى".
وأكمل البيان "وحيث إن المريض في حالة ما قبل الغيبوبة يكون في حالة عدم وعي وهياج، وسبق للمريضة أنها خرجت من غرفة العناية المركزة وتم إعادتها، وعند نقلها لسيارة الإسعاف، انتابتها حالة من الهياج، وألقت بنفسها بجانب عربة الإسعاف".
وعبرت إدارة المستشفى عن "أسفها من اتهامها بالتقصير، رغم ما يبذله جميع العاملين بالمستشفى من جهد"، وفق البيان.
ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.
مش لاقي كلام بجد يتقال اتجردو من إنسانيتهم ومن رحمةبعضنا للبعض واصبحنا ف زمان القوي يأكل الضعيف والغلبان مهان والفقير مالوش ثمن— المﻻك الحزين (@Lido8080) May 6, 2020
دى مريضة دخلت مستشفى شبين القناطر بغيبوبة كبدية واخدت عدوى الكورونا م المستشفى واجهزتها الملوثة ومسئول الاسعاف مش عاوز يشيلها و لا التمريض 👇 pic.twitter.com/iRsZbV1Xeh
مشهد مؤسف لسيدة ملقاة على أبواب مستشفى شبين القناطر كانت تعاني من غيبوبة كبد ومصابة بكورونا وادعت المستشفى أنها كانت في الطريق إلى العزل— ahmed elsayed (@ahmedel18536463) May 6, 2020
مشهد مؤسف لسيدة ملقاة على أبواب مستشفى شبين القناطر كانت تعاني من غيبوبة كبد ومصابة بكورونا وادعت المستشفى أنها كانت في الطريق إلى العزل pic.twitter.com/iHFAQlsehj— محمد الفاتح (@B6GfcGdozoWqVVr) May 6, 2020
دى مريضة دخلت مستشفى شبين القناطر بغيبوبة كبدية واخدت عدوى الكورونا من المستشفى واجهزتها الملوثة ومسئول الاسعاف مش عاوز ينقلها علشان مفيش جوانتيات ولاماسكات بالمستشفى pic.twitter.com/3S02D5cRWl— عزو (@gaber_ezz) May 6, 2020
ما هذااااا— ⭕️مدونة افتكاسات⭕️ (@hesham_m_2011) May 7, 2020
مصابة بـ«كورونا»
ملقاة في فناء مستشفى شبين القناطر
والمدير:
«مهمتنا انتهت»
مدير المستشفى:
«سلمناها بجواب تحويل إلى رجال الإسعاف بعد انتهاء مهمتنا» pic.twitter.com/m3MRjYj1QP
دي صورة من الرعاية الصحية اللي بتقدمها ام الدينا لمواطنيهاوالسيسي قالنا انه صرف عليها مليار جنية— سالي عبد الرحمن (@celin931) May 6, 2020
دى مريضة دخلت مستشفى شبين القناطر بغيبوبة كبدية واخدت عدوى الكورونا من المستشفى واجهزتها الملوثة ومسئول الاسعاف مش عاوز يشيلها و لا التمريض لعدم توفر كمامات ولا جونتيات pic.twitter.com/aLe3QPFyka
طيب الخبر ده نزل من ساعة عاوزة اصدقه عشان اعرف أنام أنا كمان— بكرة جاى نهار جديد (@e_areej) May 7, 2020
الحاجة الوحيدة اللى انا متأكدة منها هى حالة الهياج اللى بتحصل أثناء الغيبوبة الكبدية عشان دى أنا عشتها مع بابا الله يرحمه محدش بيقدر يسيطر عليهم وقتها و لو فى مستشفى بيضطروا يربطوهم فى السرير
https://t.co/piqiQVbjkL
مصر بيحكمها نظام كافر— مصري حر (@t2RLtoEfRlAjFDQ) May 6, 2020
دى مريضة دخلت مستشفى شبين القناطر بغيبوبة كبدية واخدت عدوى الكورونا من المستشفى واجهزتها الملوثة ومسئول الاسعاف مش عاوز ينقلها
علشان مافيش جوانتيات ولاماسكات بالمستشفى المنظر ده لو فى دولة بتحترم أدمية الانسان كان يعزل فيها الوزير ويحاكم مدير المستشفى pic.twitter.com/D0C52ZPfcS