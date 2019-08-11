ملايين المسلمين حول العالم يحتفلون بعيد الأضحى (فيديو)
وبينما توافد حجاج بيت الله الحرام من مشعر مزدلفة إلى صعيد منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، اكتظت الساحات والمساجد في بلدان العالم المختلفة بملايين المصلين.
- عيد الأضحى- الذي يأتي في العاشر من شهر ذي الحجة من كل سنة هجرية- هو أحد العيدين المعتمدين شرعًا في الإسلام، وهو "يوم النحر" ويمسى أيضًا بـ "يوم الحج الأكبر" الذي يقوم فيه الحجاج بأغلب المناسك.
- في هذا اليوم المبارك، يتقرب المسلمون إلى الله تعالى بنحر أضاحيهم والإهداء منها للفقراء والمحتاجين، ويرتدون الثياب الجديدة، ويمثل الأضحى فرصة لتبادل التهاني وزيارة الأقارب واصطحاب الأطفال للأماكن الترفيهية.
- صلاة العيد أقيمت في مشارق العالم الإسلامي، وتشمل منطقة شرق آسيا والخليج العربي وتقام في الساعات القليلة المقبلة في باقي أرجاء العالم الإسلامي في جهة الغرب.
- يرتبط عيد الأضحى بمناسك الحج، وقد توافد حجاج بيت الله الحرام من مشعر مزدلفة إلى صعيد منى لرمي أول الجمرات وهي العقبة الكبرى.
- جمرة العقبة هي أقرب الجمرات إلى مكة وترمى أول أيام عيد الأضحى.
#فيديو_واس | حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة يوم النحر. #العالم_في_قلب_المملكة #واس_في_الحج #حج1440 #واس pic.twitter.com/w8pTaAqFs1— واس (@spagov) August 11, 2019
- بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة الكبرى، يأتي ثاني أعمال الحج الأكبر وهو نحر الهدي ثم يحلق الحاج شعر رأسه أو يقصره.
- ينتقل الحجاج في اليوم نفسه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.
- يبقى الحجاج في منى طيلة أيام التشريق الثلاثة: 11 و12 و13 من ذي الحجة، لرمي الجمرات الثلاث: الصغرى والوسطى والكبرى.
- يمكن للمتعجل من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج.
من #المسجد_الأقصى_المبارك الآن.. pic.twitter.com/oS56xjvrtG— أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) August 11, 2019
صلاة العيد من #المسجد_النبوي— Ahmed (@ahmedoooly) August 11, 2019
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد pic.twitter.com/uyGo1wiqTw
يازين صلاة العيد في المصليات، جو آخر.— حذيفة ⚖️ (@Hh100200_) August 11, 2019
♥️🌳🌿#عيد_الاضحي_المبارك2019 pic.twitter.com/nPtkkVhtRy
#يحدث_الآن صلاة العيد في مسجد ولاية بكوالالمبور #عيد_الاضحي_المبارك2019 pic.twitter.com/b1LR7oFPtj— سعد ال سريع القحطاني saad (@saad_alsarea) August 11, 2019
الحمدلله على نعمة صلاة العيد في الحرم ♥️#كل_عام_وانتم_بخير#المدينة pic.twitter.com/MvOnzY1xeJ— Ahmad M Juhani (@mod_lion_) August 11, 2019