مصر
الاثنين 7 سبتمبر 2020 16:18

مكشوف الوجه.. شرطي مصري يفرض غرامات باهظة على ركاب بسبب الكمامة (فيديو)

لقطة من الفيديو المسرب
مواقع التواصل
أظهرت لقطات مسربة من قسم شرطة السلام، في العاصمة المصرية القاهرة، فرض غرامة 4 آلاف جنيه (حوالي 254 دولارا) ضد ركاب بتهمة عدم ارتداء كمامة.

ويظهر الفيديو حديث أحد أمناء الشرطة (بلا كمامة ويدخن سيجارة) مع مواطنين، يخبرهم فيه أن من سيوقع على الأوراق ويدفع الغرامة سيطلق سراحه، أما من لن يوقع فسيحبس ويعرض على النيابة.

وهدد الأمين أحد المواطنين قائلا إنه سيوقع على المحضر رغما عنه، مضيفا "لو أبوك السيسي برده هتتحبس".

4 آلاف غرامة الكمامة

"لو أبوك السيسي هتتحبس".. لقطات مسربة من قسم السلام في القاهرة تظهر فرض غرامة 4 آلاف جنيه ضد ركاب بتهمة عدم ارتداء كمامة

Posted by ‎الجزيرة - مصر‎ on Sunday, September 6, 2020

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولى، قد أصدر قرارًا في مايو/ أيار الماضي، يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة " كورونا".

وألزم القرار العاملين والمترددين على الأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك باستخدام الكمامة الواقية، مع فرض غرامة تصل إلى 4000 جنيه على المخالفين.

وجاء في بيان للحكومة أنّ قرار رئيس الوزراء يلزم "العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء وجودهم  فيجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية"، ويُعاقب المخالف "بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه".

وسجلت مصر حتى الآن 99 ألفا و863 إصابة بفيروس كورونا، توفي منهم 5530 شخصا.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

اقرأ أيضا

Thumbnail
أردوغان: لن نسمح لأحد بنهب ثروات تركيا واقتصادنا سيخرج أقوى بعد كورونا
Thumbnail
دموع البسطاء.. إزالة بيوت مصريين بالقوة وتشريد آلاف بحجة المخالفة (فيديو)
Thumbnail
ليبيا.. جثث مجهولة في ترهونة والوفاق تستولي على مروحية تابعة لحفتر
Thumbnail
السعودية.. دعوات لمحاسبة شركة طلبت "سكرتيرة متحررة" خاصة بالمدير
Thumbnail
"تاريخ من المصالح المشبوهة": تقرير يكشف علاقة ملك إسبانيا السابق وعاهل البحرين

الأكثر قراءة

  1. الصين تؤكد سيطرتها على مجالها الجوي
  2. قطر: إعادة الثقة بين دول الخليج تتطلب وقتا طويلا
  3. شاهد: حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات
  4. الجزائر: أحزاب من المعارضة تضع شروطا للمشاركة بالحوار السياسي
  5. ترمب متفائل بالوصول للقاح ضد كورونا نهاية العام وألمانيا متشائمة