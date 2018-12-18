مكافآت خاصة لقوات الأمن التي واجهت "السترات الصفراء"

وسائل إعلام فرنسية: المكافآت سيتم صرفها لـ111 ألف شرطي وجندي رويترز

كشفت وسائل إعلام فرنسية اليوم الثلاثاء أن الحكومة الفرنسية تخطط لصرف مكافآت خاصة بقيمة 300 يورو لكل فرد من أفراد قوات الأمن التي تعاملت مع احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء".

التفاصيل محطة (فرانس إنفو) ووسائل إعلامية أخرى أوضحت أن هذه المكافآت سيتم صرفها لـ111 ألف شرطي وجندي.

حكومة الوسط تسعى بهذه الخطوة إلى الرد على حالة الاستياء المتنامية بين أفراد قوات الأمن.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية اعتزامها القيام بهذا الإجراء لكنها لم تؤكد بشكل دقيق على مبلغ الـ300 يورو. أزمة السترات الصفراء كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد خلال أزمة "السترات الصفراء" في الأسبوع الماضي باتخاذ المزيد من التدابير الفورية في السياسة الاجتماعية لتحسين الوضع المعيشي للفرنسيين، ومن بين هذه الإجراءات رفع أجور مستوى الحد الأدنى للأجور بواقع 100 يورو (113 دولار) شهريا وإلغاء الضرائب على الأجر الذي يتقاضه العامل مقابل العمل لوقت إضافي. تبلغ تكلفة هذه الإجراءات نحو عشرة مليارات يورو، وتعتزم حكومة رئيس الوزراء إدوار فيليب طرح مشروع قانون لهذه الحزمة غدا الأربعاء.

كان ماكرون قد ألغى، وفقا لما كان مخططا، زيارة إلى مدينة بياريتز جنوبي فرنسا لبحث النقاط الأساسية التي ستهتم بها فرنسا خلال رئاستها الدورية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، ومن المقرر أن تنعقد قمة المجموعة في بياريتز في العام المقبل.

ماكرون ألغى الزيارة من أجل التحضير لرد سياسي على الاحتجاجات التي هزت البلاد، ويتضمن التحضير إجراء "نقاش وطني" يستمر حتى مطلع مارس/ آذار المقبل ويتناول مواضيع الضرائب والتحول البيئي وتنظيم الدولة وسيقام النقاش بين المواطنين تحت رعاية رؤساء البلديات.

يتظاهر أصحاب السترات الصفراء منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ضد السياسة الإصلاحية للحكومة الفرنسية والرئيس ماكرون، وشهدت الاحتجاجات وقوع أعمال شغب عنيفة بشكل متكرر، غير ان عدد المشاركين في الاحتجاجات تراجع مطلع الأسبوع الجاري.