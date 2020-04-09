فيروس كورونا
الجمعة 10 أبريل 2020 08:40

مقصورة عزل المرضى.. تقنية تركية لتقليل انتقال كورونا (فيديو)

تلعب أكشاك عزل المرضى عن الأطقم الطبية دورًا في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد
تلعب أكشاك عزل المرضى عن الأطقم الطبية دورًا في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد
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بثت وسائل إعلام محلية تركية صورا وفيديو يظهر لجوء مستشفيات تركية لمقصورة تعزل مرضى كورونا عن الأطباء أثناء أخذ العينات للفحص.

وتعد هذه الوسيلة جيدة لتقليل مخاطر نقل عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للأطباء.

يذكر أن هذه الطريقة بدأت في كوريا الجنوبية ولاقت استحسانًا كبيرًا في الأوساط الطبية، ولعبت دورًا مهمًا في وقاية الأطقم الطبية.

تجربة غرف عزل المرضى عن الكوادر الطبية في كوريا الجنوبية

 

تعد تجربة أكشاك العزل الطبي للمرضى مفيدة جدًا وانطلقت من كوريا الجنوبية

 

وفي السياق، سجلت تركيا نحو 42 ألف إصابة، وقضى جراء الإصابة بالفيروس ما يزيد عن 4 آلاف شخص، في حين تعافى نحو ألفي مصاب.

وعلى الصعيد العالمي، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على مليون و 585 ألف إصابة، وقضى جراء الفيروس نحو 95 ألف نفس، في حين تعافى ما يزيد عن 353 ألف مصاب.

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المصدر
الجزيرة مباشر
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