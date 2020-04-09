مقصورة عزل المرضى.. تقنية تركية لتقليل انتقال كورونا (فيديو)
وتعد هذه الوسيلة جيدة لتقليل مخاطر نقل عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للأطباء.
Sağlık çalışanlarının virüsten korunması amacıyla Bursa'da bulunan otomobil firmaları tarafından üretilen biyolojik örnek alma kabininin ardından entübasyon kabini de Bursa Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı. pic.twitter.com/KjHmRs86bb— Medyanın Elli Tonu - #EvdeKalTürkiye (@Medyanin50Tonu) April 9, 2020
Koç Holding'e bağlı Tofaş mühendislerinin geliştirdiği temassız coronavirüs numunesi alma kabini, Bursa Şehir Hastanesi'nde sağlık personelleri tarafından kullanılmaya başlandı. pic.twitter.com/p3scI4jOUx— BBO Sports #EvdeKal (@bbosports) April 7, 2020
Türkiye’de ilk kez Bursa Şehir Hastanesi’nde entübasyon kabini kullanılmaya başlandı https://t.co/CaiMLRKcTU pic.twitter.com/2WYpS7wbGD— aragezen (@aragezen) April 9, 2020
Koronavirüs testi temas olmadan kabinde yapılacak.— Coronavirus ☣️ Turkish Agency (@CoronaTurkey) April 8, 2020
Bursa'daki otomotiv firmaları, sağlık çalışanlarının güvenliği için harekete geçti. Ultraviyole ışıklı temassız numune alma kabini ilk olarak Bursa Şehir Hastanesinde kullanılmaya başlandı.
🎥(@trthaber) pic.twitter.com/ajvNBSPbHb
Eşrefpaşa Hastanesi koronavirüs salgınını önlemek için bir güvenlik kabinini, hastalardan örnek almak için sağlık kabinine dönüştürdü. Böylece sağlık personeli, Covid-19 şüphesiyle hastaneye gelenlere temas etmeden örnek alabiliyor. #BizVarız— İzmir Büyükşehir Belediyesi (@izmirbld) April 9, 2020
📌 https://t.co/8cJ8gw1ORp pic.twitter.com/Lj4UNtt1q6
يذكر أن هذه الطريقة بدأت في كوريا الجنوبية ولاقت استحسانًا كبيرًا في الأوساط الطبية، ولعبت دورًا مهمًا في وقاية الأطقم الطبية.
وفي السياق، سجلت تركيا نحو 42 ألف إصابة، وقضى جراء الإصابة بالفيروس ما يزيد عن 4 آلاف شخص، في حين تعافى نحو ألفي مصاب.
وعلى الصعيد العالمي، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على مليون و 585 ألف إصابة، وقضى جراء الفيروس نحو 95 ألف نفس، في حين تعافى ما يزيد عن 353 ألف مصاب.
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