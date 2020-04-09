مقصورة عزل المرضى.. تقنية تركية لتقليل انتقال كورونا (فيديو)

وتعد هذه الوسيلة جيدة لتقليل مخاطر نقل عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للأطباء.

Sağlık çalışanlarının virüsten korunması amacıyla Bursa'da bulunan otomobil firmaları tarafından üretilen biyolojik örnek alma kabininin ardından entübasyon kabini de Bursa Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı. pic.twitter.com/KjHmRs86bb

Koronavirüs testi temas olmadan kabinde yapılacak. Bursa'daki otomotiv firmaları, sağlık çalışanlarının güvenliği için harekete geçti. Ultraviyole ışıklı temassız numune alma kabini ilk olarak Bursa Şehir Hastanesinde kullanılmaya başlandı. 🎥( @trthaber ) pic.twitter.com/ajvNBSPbHb

Eşrefpaşa Hastanesi koronavirüs salgınını önlemek için bir güvenlik kabinini, hastalardan örnek almak için sağlık kabinine dönüştürdü. Böylece sağlık personeli, Covid-19 şüphesiyle hastaneye gelenlere temas etmeden örnek alabiliyor. #BizVarız



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