الأراضي الفلسطينية المحتلة
الخميس 4 يونيو 2020 23:57

مقدسيون يتصدون لحاخام إسرائيلي متطرف اقتحم خيمة عزاء الشهيد إياد الحلاق(فيديو)

الحاخام يهودا غليك
الحاخام يهودا غليك
مواقع التواصل
تصدى شباب في القدس لحاخام إسرائيلي متطرف اقتحم خيمة عزاء الشهيد إياد الحلاق بالقدس المحتلة الذي لقى حتفه برصاص الاحتلال.

ووثقت صورة متداولة، لحظة تصدي أحد الشبان للحاخام يهودا غليك، وطرده بالقوة من سرادق العزاء، فضلًا عن لكمه وإصابته.

ووثّق مقطع فيديو اقتحام قوات الاحتلال -وبأعداد كبيرة- محيط منزل الشهيد إياد الحلاق، ومحاصرة المنطقة تزامنًا مع وجود الحاخام غليك.

فيما تداولت وسائل إعلامية، صورًا من نقل غليك للعلاج عقب إصابته جراء طرده من خيمة العزاء.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص، في 30 مايو/أيار الماضي، صوب الشاب إياد خيري روحي الحلاق -من ذوي الإعاقة الذهنية- أثناء ذهابه إلى مدرسته، وأسقطته شهيدًا بدعوى الاشتباه فقط.

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المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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