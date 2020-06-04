مقدسيون يتصدون لحاخام إسرائيلي متطرف اقتحم خيمة عزاء الشهيد إياد الحلاق(فيديو)
ووثقت صورة متداولة، لحظة تصدي أحد الشبان للحاخام يهودا غليك، وطرده بالقوة من سرادق العزاء، فضلًا عن لكمه وإصابته.
محامي جماعات الهيكل وعضو الكنيست الصهيوني الأمريكي المتطرف وعدو #الأقصى اللدود يهودا غليك حاول اليوم اقتحام خيمة عزاء الشهيد #إياد_الحلاق الذي أعدمه جنود الاحتلال بدون سبب منذ أيام .. فتصدى له شاب مقدسي حتى تم نقله في سيارة الإسعاف— Alyateema (@AlaqsaLion) June 4, 2020
مستفز وحقير !#القدس #فلسطين pic.twitter.com/Xr7TlY8tUy
ووثّق مقطع فيديو اقتحام قوات الاحتلال -وبأعداد كبيرة- محيط منزل الشهيد إياد الحلاق، ومحاصرة المنطقة تزامنًا مع وجود الحاخام غليك.
فيما تداولت وسائل إعلامية، صورًا من نقل غليك للعلاج عقب إصابته جراء طرده من خيمة العزاء.
وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص، في 30 مايو/أيار الماضي، صوب الشاب إياد خيري روحي الحلاق -من ذوي الإعاقة الذهنية- أثناء ذهابه إلى مدرسته، وأسقطته شهيدًا بدعوى الاشتباه فقط.
لم يصل إياد إلى مدرسته اليوم، ففي الطريق، قتله جنود الاحتلال.#إياد_الحلاق، من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان يدرس في مدرسة "البكرية الصناعية" في #القدس_المحتلة، لن يصل إلى مدرسته بعد اليوم. pic.twitter.com/4eDlLiZzRE— نجوان سمري (@SimriNajwan) May 30, 2020
"والدته وصفته بالملاك"صورة الشهيد إياد الحلاق (٣٢ عاماً) وضعت على لوح في ساحة المدرسة البكرية للتعليم الخاص.— شجاعية (@shejae3a) May 30, 2020
الشهيد من ذوي الإعاقة مصاب بالتوحد، اليوم صباحاً أعدمه جنديان إحتلاليان بحوالي ٨ رصاصات قرب باب الأسباط بالقدس بزعم الإشتباه أنه كان يحمل جسماً مشبوهاً يشبه المسدس. pic.twitter.com/WLHlzXL4aB
الشهيد إياد خيري روحي الحلاق ٣٢ عاماً من ذوي الإحتياجات الخاصة الذي أعدمته قوات الاحتلال بعد الاشتباه بحيازته مسدس وتبين انه لا يحمل شيء .. pic.twitter.com/pCwfCU8CiJ— فلسطين 10 pal (@pal10ps) May 30, 2020
Two men murdered by the police & structural racism - George Floyd murdered by US police & Eyad Al Hallaq, a Palestinian with autism murdered by Israeli police.— Joseph Willits (@josephwillits) May 31, 2020
If you condemn one but justify the other, you’re the problem. #blacklivesmatter#palestinianlivesmatter
By @ThePIPD pic.twitter.com/4lOE8UHI7I
In Palestine.— معتز أبوريدة _غزة 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) June 3, 2020
We can’t breathe.#BlackLivesMatter
#PalestinianLivesMatter pic.twitter.com/HhHAAMi65T
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