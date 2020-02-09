الاثنين 10 فبراير 2020 00:13
مقتل 8 من الجيش المصري في هجوم بسيناء
أعلن متحدث باسم الجيش المصري مقتل سبعة من ضباط وأفراد الجيش في هجوم استهدف تمركزا أمنيا في شمال سيناء، فيما ذكرت مصادر للجزيرة أن العدد ارتفع إلى 8، كما قتل الجيش 10 من المهاجمين.
وقال المتحدث على صفحته على فيسبوك إن ضابطين و5 من أفراد الجيش قتلوا نتيجة تبادل إطلاق النار، فيما قتل الجيش 10 من المهاجمين ودمر عربة دفع رباعي كانوا يستخدمونها.
وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن عدد قتلى الجيش ارتفع إلى ثمانية بينهم ضابطان.
المصدر
فيسبوك
الجزيرة مباشر
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