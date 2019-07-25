مقتل 8 جنود سعوديين بمواجهات مع الحوثيين في الحد الجنوبي
وتزامن ذلك مع إعلان جماعة الحوثي -للمرة الخامسة منذ منتصف الشهر الجاري-استهدافها قاعدة الملك خالد الجوية جنوبي السعودية.
وقال التحالف السعودي الإماراتي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إنه أسقط طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون من العاصمة اليمنية صنعاء تجاه مدينة خميس شميط.
- وسائل إعلام سعودية قالت إن ثمانية جنود سعوديين قتلوا في مواجهات بالحد الجنوبي على الحدود مع اليمن.
- كانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أكدت إيقاف تقدم القوات السعودية قبالة حدود نجران وجازان وعسير بعد اشتباكات معهم، وقد ذكرت هذه الوسائل أن الجيش السعودي استخدم طائرات أباتشى ضمن الهجوم.
- يذكر أن هذه الاشتباكات تأتي بعد يوم واحد من إعلان جماعة الحوثي السيطرة على ثلاثة مواقع عسكرية سعودية في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.
- محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي، قال إن قواتهم استعادت زمام المبادرة في مختلف الجبهات البرية، وعزا في مقابلة سابقة مع الجزيرة الاشتباكات مع القوات السعودية بالحد الجنوبي إلى التصعيد العسكري الذي يشهده اليمن منذ اتفاق السويد.
سلاح الجو المسير يقصف مرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بعسير#المسيرة #المسيرة_نتhttps://t.co/2TmlmqXrP3— قناة المسيرة (@almasirah) July 24, 2019
- المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، قال في بيان: سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة ونوعية استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعدة طائرات قاصف K2.
- سريع: العمليات استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأماكن التذخير والتجهيز ومواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية.
- سريع: العمليات أصابت أهدافها بدقة عالية.
- سريع توعد النظام السعودي "بأيام أشد إيلاماً طالما استمر في عدوانه وحصاره وغاراته المتواصلة والتي بلغت خلال 12 ساعة الماضية 21 غارة جوية".
- في سياق متصل، قال الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام خلال لقاء مع قناة المسيرة التابعة للحوثيين، إن الإمارات وصلت لمرحلة من الإرهاق والتعب دفعتها إلى الانسحاب من اليمن.
- عبدالسلام: قصف مطار أبوظبي كان رسالة للإمارات.
#عاجل_واس— واس (@spagov) July 25, 2019
قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" : القوات المشتركة للتحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين بخميس مشيط.https://t.co/SEwXAXWSO1#واس pic.twitter.com/0APnLGnq9Z
- قوات التحالف تمكنت فجر اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية من محافظة صنعاء في محاوله لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.
- لا صحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيا الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية.. أكاذيبهم تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيا.
- استمرار المليشيا الحوثية بمحاولات استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني يثبت إجرام هذه المليشيا بارتقاء أعمالها العدائية و"الإرهابية" إلى جرائم حرب.
- قيادة القوات المشتركة للتحالف ستستمر باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وسيتم التصدي للأعمال العدائية بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.
العقيد المالكي : لاصحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيا الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية واصفاً أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيا.#واس— واس (@spagov) July 25, 2019
- جماعة الحوثي كثفت مؤخرًا هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ المتوسطة المدى على أهداف سعودية، لا سيما مطاري جازان وأبها، بينما تعلن الجماعة بين الفينة والأخرى مقتل جنود سعوديين في مواجهات قرب الحدود اليمنية.
- للعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات.
- منذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الجماعة، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفق الأمم المتحدة.
- القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، أدى إلى مقتل 70 ألفًا، منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية في 17 يونيو/حزيران الماضي.