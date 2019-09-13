تركيا
الجمعة 13 سبتمبر 2019 12:43

مقتل 7 مدنيين في تفجير بديار بكر جنوب تركيا

السيارة كانت تقل عمال غابات متوجهين لجمع الحطب
الأناضول
قتل سبعة مدنيين وأصيب 10 أخرون أمس الخميس، في انفجار عبوة ناسفة بولاية دياربكر جنوب شرق تركيا.
التفاصيل:
  • الولاية قالت في بيان، إن عبوة ناسفة زرعها عناصر من حزب العمال الكردستاني في منطقة "قولب" بريف ديار بكر انفجرت خلال عبور سيارة تقل عمال غابات كانوا متوجهين لجمع الحطب.
  • الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن السلطات التركية ستعمل على شحذ الجهود لملاحقة مرتكبي الهجوم، وأنه سيعمل شخصيا على متابعة التحقيقات.
  • بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الخميس، قال إن أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع والي ديار بكر حسن بصري كوزال أوغلو، للاطلاع على آخر تطورات الهجوم.
خلفيات:
  • وزارة الداخلية التركية، كانت قد أوقفت رؤساء بلديات ولايات دياربكر، وماردين (جنوب شرق)، ووان (شرق)، عن العمل لوجود تحقيقات بحقهم بتهم تتعلق بدعم "الإرهاب".
  • في 3 سبتمبر/أيلول الجاري، اعتصمت سيدات أتراك أمام فرع حزب الشعوب الديمقراطي المعارض في ديار بكر، واتهمن الحزب بضلوعه في اختطاف أبنهائن، لإلحاقهم بصفوف حزب العمال الكردستاني.
  • تعد دياربكر عاصمة كبرى الولايات ذات الأغلبية الكردية في تركيا.
  • تعتبر دياربكر نقطة وصل تاريخية، بين الأناضول وإيران والعراق وسوريا.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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الأكراد
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