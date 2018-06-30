مالي
السبت 30 يونيو 2018 01:17

مقتل 6 في هجوم لمسلحين على قوات أفريقية في مالي

رويترز
قال متحدث باسم قوة عسكرية أفريقية في مالي إن مسلحين أغاروا على مقر للقوة في وسط مالي بالصواريخ والمتفجرات مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل.

وقال مسؤولون إن المسلحين هاجموا المجمع الواقع في بلدة سيفاري بسيارة ملغومة وتبادل بعضهم إطلاق النار مع قوات من مالي محاولين اختراقه.

وأظهرت صور من الموقع بقايا سيارة متفحمة وحفرة وأضرارا لحقت بجدران المباني التي تستخدمها قوة مجموعة دول الساحل الخمس التي تشكلت العام الماضي بهدف القضاء على المسلحين في منطقة الساحل الأفريقي في غرب القارة.

وذكر متحدث باسم قوة مجموعة دول الساحل أن جنديين وأربعة مهاجمين قتلوا. ومجموعة الخمس مشكلة من قوات من مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا.

وقال أبو بكر ديالو، المتحدث باسم وزارة الدفاع: "أطلق المهاجمون صواريخ على المقر وبعضهم تسلل إلى المجمع. حدث تبادل لإطلاق النار".

وقال مصدر في الأمم المتحدة في سيفاري طلب عدم الكشف عن اسمه إن المجمع هوجم أيضا بسيارة ملغومة. وأضاف أن إطلاق النار توقف قبيل المساء.

ووقع الهجوم قبل شهر من انتخابات الرئاسة في مالي.

المصدر
رويترز
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مالي
دول الساحل الأفريقي
هجوم بالصواريخ
سيارة ملغومة

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