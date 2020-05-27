مقتل 6 أشخاص وإصابة 3 في تبادل إطلاق نار غربي السعودية (فيديو)
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة عسير، زيد محمد الدباش، أن الجهات الأمنية بدأت الثلاثاء التحقيق في حادثة إطلاق نار بمنطقة عسير.
قضية قتل في الامواه ..المتوفين ٦ والمصابين ٣ اثنين حالتهم خطيرة .. والسبب صيد ،— ابو ميلا الهلالي (@5G_OMAR) May 26, 2020
كلهم من قحطان .. الله يصلح ما بينهم ويرحم المتوفين ويحفظ الجميع ..
لا حول ولا قوة الا بالله ..#مكه_الان pic.twitter.com/YyfnlbEego
وأوضح المتحدث باسم شرطة عسير، أن حادثة إطلاق النار في محافظة الأمواه بمنطقة عسير، نتج عنها مقتل 6 مواطنين وإصابة 3 آخرين تم نقلهم للمستشفى.
وقال إنه تم ضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة، وجاري استكمال الإجراءات للقبض على باقي المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.
الامواه عسير اطلاق نار وقتلى وجرحى... pic.twitter.com/S8lCvLgHgp— خربشات_مواطن🇸🇦 (@ksa_mk11) May 26, 2020
ولم تعلن السلطات السعودية أسباب الحادث، غير أن الواقعة لاقت تفاعلا واسعا بين مغردين سعوديين، إذ عزا بعضهم أسبابها إلى خلاف بين عائلتين على قطعة أرض.
وطالب مغردون عبر وسم إطلاق نار الأمواه، بتدخل رسمي سريع لحظر تداول الأسلحة النارية بين المواطنين.
إنا لله وإنا إليه راجعون ، الله يرحم الميت ويشفي المصاب .#اطلاق_نار_الامواه #تثليث pic.twitter.com/y5U1l6qvD7— د. خالد الجميحي (@Dr_k_n_aas) May 26, 2020
ووفق القانون السعودي، يُحكم على المدانين بجرائم القتل العمد، بالإعدام، فيما يحول دون تنفيذ الحكم عفو عائلة القتيل في بعض الحالات سواء مقابل دية مالية أو من دونها.
الله عافنا مما ابتلاهم واللهم ارحم امواتهم واموات المسلمين 💔💔💔. #اطلاق_نار_الامواه pic.twitter.com/AvZNSg0O1J— عبدالله القحطااني💙 (@V1i3055) May 26, 2020