السعودية
الأربعاء 27 مايو 2020 11:27

مقتل 6 أشخاص وإصابة 3 في تبادل إطلاق نار غربي السعودية (فيديو)

صورة من مكان الحادث بمنطقة الامواه في عسير جنوب غربي السعودية
مواقع التواصل
أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، مقتل 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين، في تبادل إطلاق نار بإحدى محافظات منطقة عسير جنوب غربي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة عسير، زيد محمد الدباش، أن الجهات الأمنية بدأت الثلاثاء التحقيق  في حادثة إطلاق نار بمنطقة عسير.

وأوضح المتحدث باسم شرطة عسير، أن حادثة إطلاق النار في محافظة الأمواه بمنطقة عسير، نتج عنها مقتل 6 مواطنين وإصابة 3 آخرين تم نقلهم للمستشفى.

وقال إنه تم ضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة، وجاري استكمال الإجراءات للقبض على باقي المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.

ولم تعلن السلطات السعودية أسباب الحادث، غير أن الواقعة لاقت تفاعلا واسعا بين مغردين سعوديين، إذ عزا بعضهم أسبابها إلى خلاف بين عائلتين على قطعة أرض.

وطالب مغردون عبر وسم إطلاق نار الأمواه، بتدخل رسمي سريع لحظر تداول الأسلحة النارية بين المواطنين.

ووفق القانون السعودي، يُحكم على المدانين بجرائم القتل العمد، بالإعدام، فيما يحول دون تنفيذ الحكم عفو عائلة القتيل في بعض الحالات سواء مقابل دية مالية أو من دونها. 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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