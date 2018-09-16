الأحد 16 سبتمبر 2018 19:02
مقتل 4 مدنيين في غارة على محطة إذاعية في الحديدة باليمن
قال سكان ومصادر طبية لرويترز إن ضربة جوية للتحالف السعودي الإماراتي استهدفت محطة إذاعية في مدينة الحديدة اليمنية ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص يعملون في المحطة.
واستأنف التحالف هجماته للسيطرة على الحديدة، الميناء الرئيسي في شمال اليمن والذي يعد بوابة وصول الواردات للعاصمة صنعاء.
أهم التطورات العسكرية
- تمكنت قوات يمنية مدعومة من التحالف السعودي الإماراتي من السيطرة على الطريق الرئيسي الواصل بين صنعاء والحديدة.
- يقول التحالف إن السيطرة على الحديدة ستجبر جماعة الحوثي على التفاوض عن طريق قطع خط الإمداد الرئيسي لها.
- استـأنف التحالف الهجوم بعد أيام من انهيار محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة في جنيف.
أهم التطورات السياسية:
- وصل المبعوث الأممي مارتن غريفيث الأحد إلى العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في محاولة لإقناع الحوثيين بالعودة إلى مشاورات السلام.
- نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن "مصدر محلي مسؤول" إن المبعوث الأممي اجتمع مع هشام شرف وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها دولياً.
- أضاف المصدر أن غريفيث "عبر عن أسفه لعدم تمكن وفد الحوثيين من مغادرة صنعاء إلى جنيف".
- ناقش غريفيث مع شرف المقترحات المتعلقة بمشاورات السلام.
- ذكر المصدر أن غريفيث سيلتقي بقادة الجماعة لمحاولة إقناعهم بالعودة إلى طاولة المشاورات.
- هذه هي أول زيارة للمبعوث الأممي إلى صنعاء بعد تعثر مشاورات جنيف التي كان من المقرر انعقادها في السادس من الشهر الجاري في جنيف.
- رفض الحوثيون المشاركة في المشاورات لعدم حصولهم على موافقة التحالف بتوفير طائرة عٌمانية لنقل الوفد مع عدد من الجرحى من العاصمة صنعاء.
- تأتي الزيارة بعد يوم واحد من توقيع اتفاق بين الأمم المتحدة وجماعة الحوثي يقضي بإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الجوية الطبية لنقل الحالات الحرجة ابتداء من الثلاثاء القادم.
- ينص الاتفاق على نقل المرضى ذوي الحالات الحرجة لتلقي العلاج بالخارج عبر رحلات مبرمجة تابعة للأمم المتحدة لمدة ستة أشهر.
- اعتبر معمر الإرياني وزير الإعلام في الحكومة اليمنية أن توقيع الاتفاق "تطور خطير وسقوط مدوٍّ".
- كتب الإرياني على "تويتر" أن توقيع الاتفاق يكشف مستوى الدعم الذي يقدم للحوثيين في تحد صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية.
- أكد أن توقيع المذكرة "يتناقض مع قرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216 الذي يصف الأزمة بشكل واضح بين حكومة دستورية وانقلاب".
- يفرض التحالف منذ أكثر من عامين حظرا جويا على حركة الطيران المدني من وإلى مطار صنعاء الدولي، عدا الطائرات الخاصة بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالمساعدات الإنسانية.
المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية