إيران
الخميس 6 ديسمبر 2018 12:33

مقتل 4 في هجوم استهدف مركزا للشرطة في إيران

قال التلفزيون الإيراني إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في انفجار قرب مركز للشرطة في جنوب شرق البلاد.
التفاصيل:
  • حاكم مدينة جابهار، التي وقع بها الهجوم، قال للتلفزيون الرسمي إن مسلحين "هاجموا (مقرا للشرطة) وصدّتهم قوات الأمن قبل أن يحدث انفجار.
  • المسؤول أضاف أن "الانفجار كان قوياً جداً" مما أسفر عن سقوط أربعة قتلى و"الكثير من الجرحى".
  • تضاربت الأنباء بشأن ما إذا كان التفجير انتحاريا، أم كان تفجيرا لسيارة مفخخة.
  • لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تتهم الشرطة أي جهة.
  • مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في إيران تداولوا مقاطع مصورة، قالوا إنها للحادث، تظهر عمودا كثيفا من الدخان وهو يتصاعد.
  • المقاطع يسمع فيها زخات متقطعة لإطلاق رصاص.
خلفية:
  • تقع جابهار على المحيط الهندي في محافظة سيستان بلوشستان، التي تشهد هجمات مسلحة باستمرار.
  • أكثر من عشرين شخصا معظمهم عسكريون قتلوا أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي في هجوم استهدف عرضا عسكريا للحرس الثوري في مدينة الأهواز، جنوب غرب إيران.
  • السلطات الإيرانية اعتقلت العشرات وصادرت أسلحة ومتفجرات وأجهزة اتصال على خلفية الهجوم، الذي نفذه أربعة مسلحين قتلوا خلاله.
  • تنظيم الدولة وما تعرف بحركة النضال العربي لتحرير الأهواز أعلنا مسؤوليتهما.
  • إيران حملت الولايات المتحدة ودولا خليجية المسؤولية عن الهجوم.
المصدر
وكالات
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هجوم مسلح
تفجير
مركز شرطة
انتحاري
سيارة مفخخة

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