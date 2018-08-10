كندا
الجمعة 10 أغسطس 2018 15:38

مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بكندا

صورة أرشيفية
غيتي
قالت الشرطة الكندية اليوم (الجمعة) إن أربعة أشخاص على الأقل قُتلوا في إطلاق نار بمدينة فريدريكتون في شرق البلاد.

وكتبت شرطة المدينة على تويتر أن الواقعة مستمرة وإن هناك عددا من القتلى.

ودعت شرطة فريدريكتون السكان إلى تجنب المنطقة والبقاء في منازلهم، حيث إن ملابسات إطلاق النار غير واضحة في هذه المرحلة.

ولم تعرف بعد ظروف إطلاق النار في عاصمة مقاطعة برونزفيك.

وذكرت محطة (سي بي سي) الكندية أن إطلاق النار جرى في مطقة سكنية من المدينة، وأن سيارات الإسعاف والإطفاء وصلت إلى المكان.

وفي عام 2014، أدى إطلاق نار جماعي في "نيوبرونزويك" إلى مقتل ثلاثة من ضباط الشرطة الملكية الكندية وإصابة اثنين آخرين في مونكتون وفي ذلك الوقت اعتبر الحادث من أسوأ الحوادث في كندا، حيث أصبحت قوانين الأسلحة أكثر صرامة مما هي عليه في الولايات المتحدة.

ونادرًا ما تحدث هجمات مميتة على الشرطة، لكن انتشار الأسلحة أدى إلى زيادة جرائم الأسلحة في السنوات الأخيرة.

وفي الشهر الماضي، أطلق مسلح في شارع مزدحم في تورنتو، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين قبل أن يحول بندقيته ويقتل نفسه.

ويوم الخميس، تعهدت أونتاريو بالمزيد من المال للشرطة ولإبقاء المشتبه بهم وراء القضبان بينما ينتظرون المحاكمة بتهم جرائم الأسلحة، حيث تواجه المقاطعة الكندية تصاعداً في إطلاق النار يشمل الأسلحة التي يتم الحصول عليها محلياً.

المصدر
رويترز
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أونتاريو
الأسلحة

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