اليابان
الخميس 18 يوليو 2019 20:29

مقتل 33 شخصا في حريق متعمد داخل استوديو في اليابان [فيديو]

قالت السلطات اليابانية إن 33 شخصا قتلوا بعد أن أضرم شخص النار في استوديو لإنتاج الرسوم المتحركة في مدينة كيوتو بغرب البلاد
التفاصيل:
  • السلطات المحلية قالت إن 36 شخصا، من بينهم عشرة حالتهم خطيرة، أصيبوا في الحادث الذي يعد أسوأ واقعة قتل جماعي تشهدها البلاد منذ عقود.
  • الشرطة قالت إنها تعتقد أن المشتبه به هو رجل ،41 عاما، ويتلقى العلاج في المستشفى بعد إصابته في الحريق.
  • وسائل إعلام محلية نقلت عن شهود عيان إنهم رأوا الرجل وهو يسكب مادة قابلة للاشتعال داخل المبنى، المؤلف من ثلاثة طوابق، قبل اندلاع الحريق.
  • الشهود قالوا إنهم سمعوا الرجل وهو يصبح بكلمة " موتوا" باللغة اليابانية.
  • رئيس الشركة قال إن الحريق بدأ " في قلب الشركة"، مشيرا إلى أن الشركة غالبا ما كانت تتلقى رسائل تهديد إلكترونية.
  • رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وصف الحادث بأنه "مروع بشكل تعجز الكلمات عن وصفه" وعبر عن تعازيه لأسر الضحايا.
  • آبي كتب على تويتر: الكثير من الأشخاص لقوا حتفهم اليوم في قضية قتل نجمت عن حريق متعمد في كيوتو اليوم.
  • آبي: الحادث بشع بحيث يتعذر وصفه. أقدم التعازي لأسر الضحايا.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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