الجمعة 5 يوليو 2019 16:15
مقتل 3 سوريين جراء انفجار سيارة مفخخة في ولاية هطاي التركية
قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون في حصيلة أولية لانفجار سيارة مفخخة ظهر اليوم في بلدة "ريحانلي" الواقعة بولاية "هطاي" جنوبي تركيا.
التفاصيل
- وقع الحادث في شارع محمد عاكف أرصوي، على بعد نحو 750 متراً من مبنى القائم مقام (الوالي).
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن المعلومات الأولية تشير إلى احتمالية وجود صلة للانفجار بـ "الإرهاب".
- الرئيس التركي أعلن مقتل 3 سوريين جراء الانفجار، مشيرا إلى أن السلطات المعنية تجري حاليًا التدقيقات اللازمة في السيارة، للكشف عن ملابسات الحادثة، وأنه تم تحديد هويات القتلى.
- وكالة الأناضول نقلت عن والي هطاي "رحمي دوغان": "لم يتم تحديد سبب الانفجار حتى الآن"
خلفيات
- في مايو/ أيار 2013 شهدت "ريحانلي" تفجيرين أسفرا عن مقتل 53 شخصًا وجرح العشرات.
- اتهمت تركيا آنذاك النظام السوري بالوقوف وراء ذلك التفجير، والذي نفى بدوره أي ضلوع له في تلك التفجيرات.
- في أيلول/ سبتمبر، ألقت المخابرات التركية القبض على يوسف نازيك من اللاذقية السورية بتهمة ضلوعه في هذين التفجيرين.
- تبعد "ريحانلي" 5 كيلو متر عن الحدود مع سوريا، وهي إحدى مدن لواء إسكندرون الواقعة على الطريق الواصل بين حلب السورية وأنطاكية التركية.
المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية