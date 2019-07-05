تركيا وسوريا
الجمعة 5 يوليو 2019 15:37

مقتل 3 سوريين بانفجار سيارة مفخخة في ولاية هطاي التركية

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون في حصيلة أولية لانفجار سيارة مفخخة ظهر اليوم في بلدة "ريحانلي" الواقعة بولاية "هطاي" جنوبي تركيا.
التفاصيل
  • وقع الحادث في شارع محمد عاكف أرصوي، على بعد نحو 750 متراً من مبنى القائم مقام (الوالي).
  • الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن المعلومات الأولية تشير إلى احتمالية وجود صلة للانفجار بـ "الإرهاب".
  • الرئيس التركي أعلن مقتل 3 سوريين جراء الانفجار، مشيرا إلى أن السلطات المعنية تجري حاليًا التدقيقات اللازمة في السيارة، للكشف عن ملابسات الحادثة، وأنه تم تحديد هويات القتلى.
  • وكالة الأناضول نقلت عن والي هطاي "رحمي دوغان": "لم يتم تحديد سبب الانفجار حتى الآن" 
خلفيات
  • "ريحانلي" شهدت في مايو/أيار عام 2013، تفجيرين أسفرا عن مقتل 53 شخصًا وجرح العشرات.
  • اتهمت تركيا النظام السوري بالوقوف وراء ذلك التفجير، والذي نفى بدروه أي ضلوع له في تلك التفجيرات.
  • ألقت المخابرات التركية بعد سنوات القبض على يوسف نازيك من اللاذقية السورية في أيلول 2018 بتهمة ضلوعه بها.
  • تبعد "ريحانلي" 5 كيلو متر عن الحدود مع سوريا، وهي إحدى مدن لواء إسكندرون الواقعة على الطريق الواصل بين حلب السورية وأنطاكية التركية.
المصدر
وكالات
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الريحانية
انفجار مفخخة
أردوغان

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