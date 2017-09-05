الصراع في اليمن
الثلاثاء 5 سبتمبر 2017 13:20

مقتل 3 جنود سعوديين في معارك مع الحوثيين

جنديان سعوديان في أحد المواقع العسكرية بجازان على الحدود مع اليمن
رويترز - أرشيف
قتل ثلاثة جنود سعوديين أمس الاثنين في معارك مع مليشيا جماعة الحوثي وقوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح على الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن.

وقد ارتفع عدد القتلى من الجنود السعوديين عند الشريط الحدودي بين البلدين إلى سبعين منذ العاشر من مايو/أيار الماضي، وفق إحصاءات رسمية.

وتشهد المناطق السعودية المحاذية لليمن معارك متصاعدة مع مليشيا الحوثي وقوات صالح منذ أكثر من عامين.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت السبت إطلاق صاروخي بالستي من طراز "قاهر 2" على منطقة جازان جنوبي السعودية.

وسبق أن أطلق الحوثيون صواريخ بالستية عديدة باتجاه السعودية خلال الفترة القليلة الماضية، وأعلن التحالف العربي اعتراض العديد منها.

المصدر
الألمانية
كلمات مفتاحية
جنود سعوديون
الحدود اليمنية السعودية
التحالف العربي
التحالف العربي (43386
مليشيا الحوثي
جازان

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: سيارة تقتحم مغسلة في نيويورك
Thumbnail
شاهد: أسرة معتقل مصري تستغيث لإنقاذه من الإهمال الطبي

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم