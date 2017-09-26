الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 08:41
مقتل 3 جنود إسرائيليين في عملية استشهادية شمال غرب القدس المحتلة
قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مسلحا فلسطينيا قتل ثلاثة جنود إسرائيليين وأصاب رابعا في عملية استشهادية على مستوطنة بالضفة الغريبة المحتلة.
وقالت الناطقة باسم شرطة الاحتلال لوبا السمري، في بيان، إن شابا تقدم نحو البوابة الخلفية لمستوطنة "هار أدار"، وأطلق النار باتجاه قوات الشرطة ما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة رابع.
وقال مراسل الجزيرة إن المهاجم استشهد بعدما أطلقت شرطة الاحتلال النار عليه.
وذكرت أن الإسرائيلي الرابع، أصيب بجروح خطيرة، ونقل إلى المشفى لتلقي العلاج.
المصدر
الجزيرة
وكالات
كلمات مفتاحية