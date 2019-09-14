السبت 14 سبتمبر 2019 10:45
مقتل 3 بينهم قياديان من قوات حفتر في هجوم قرب طرابلس
قالت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر إن 3 من قواتها بينهم قياديان قتلوا يوم الجمعة في قصف جوي بطائرة مسيرة نفذتها قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا على مدينة ترهونة.
التفاصيل:
- نعت قوات حفتر كلا من "العقيد عبد الوهاب المقري آمر اللواء التاسع ترهونة، والنقيب محسن الكاني، القوة المُساندة، والجندي عبد العظيم الكاني".
- أكد المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الهجوم، وقال إن الضربة استهدفت عربة تحكم في ترهونة.
- تقع ترهونة على بعد نحو 98 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من طرابلس. وتمثل المدينة أحد المواقع المتحالفة مع خليفة حفتر.
- شهدت العاصمة الليبية طرابلس مسيرات ومظاهرات فرحا بما وصفوه بانتصارات حكومة الوفاق.
فرحة الليبيين في طرابلس في ميدان الشهداء قبل قليل بانتصارات قوات الوفاق ومقتل المجرمين في ترهونة pic.twitter.com/NRKoSi3734— 🇱🇾﮼بدرالدين ﮼مختار🇱🇾 (@ktr6m8) September 13, 2019
هجوم على قاعدة الجفرة:
- في وقت سابق يوم الجمعة، أعلنت قوات الوفاق تدمير غرفة العمليات الرئيسية لقوات حفتر، بقاعدة الجفرة الجوية (وسط)، ومقتل 6 ضباط أجانب كانوا موجودين فيها.
- قوات الوفاق قالت إن هذه هي المرة الثانية في أقل من أسبوع التي يستهدف سلاح الجوي قوة أجنبية بعد استهداف غرفة عمليات بمنطقة سوق السبت بقصر بن غشير يوم الاثنين الماضي.
- قوات الوفاق قالت إن سلاح الجو الليبي دمر فجر الجمعة ثلاث منصات لإطلاق صواريخ أرض جو بقاعدة الجفرة كانت تهدد الملاحة الجوية في سماء ليبيا.
خلفيات:
- منذ سنوات، تشهد ليبيا أزمة خانقة احتدت وتيرتها بعد شن قوات حفتر، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
المصدر
وكالات
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