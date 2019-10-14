الاثنين 14 أكتوبر 2019 18:52
مقتل 3 أطفال في غارات لطيران حفتر على العاصمة الليبية
قصف الطيران التابع للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر منزلا سكنيا في منطقة "الفرناج" بالعاصمة طرابلس، ما أسفر عن مقتل 3 شقيقات على الأقل، وإصابة والديهم وانهيار منزلهم بالكامل.
التفاصيل
- تسبب القصف في حالة هلع وخوف بين الأهالي كون المنطقة آهلة بالسكان وتوجد بالقرب من مسجد المنطقة.
- أكد جهاز "الإسعاف والطوارئ" أن "القصف استهدف بيتا تسكنه عائلة من النازحين في منطقة "الفرناج (جنوب شرقي العاصمة طرابلس) وأنه تم بالفعل انتشال "3" جثامين لأطفال، ونقل الأب والأم إلى المستشفى".
- من جهتها، هددت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، برد فعل غير متوقع جراء هذا القصف.
- المتحدث باسم قوات "الوفاق" الليبية، مصطفى المجعي قال لـ"الجزيرة مباشر" إن "القصف تم بواسطة طيران حربى تابع لـ"حفتر"، وأنه استهدف حيا سكنيا لمدنيين أسفر عن مقتل أطفال وإصابة باقي العائلة".
- المجعي: "قوات عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الليبية، تتعهد بأن هذا الفعل لن يمر من دون عقاب وأن الرد سيكون في الميدان انتقاما لهؤلاء الأطفال.
- المجعي: هذه ليست المرة الأولى لارتكاب مثل هذه الجرائم في حق أطفال، لكن القصف لمدنيين عزل دليل إفلاس هذا "المجرم في ميدان المعركة".
- المجعي: نحن وبصفتنا قوات تابعة للحكومة الليبية نحمل هذا المجرم وكل الدول الداعمة له تبعية هذا العدوان وكذلك لبعثة الأمم المتحدة التي لاتزال عاجزة عن القيام بأي فعل تجاه هذه الجرائم ومرتكبيها.
- المجعي: القصف يؤكد أن "حفتر" مستمر في مسلسله الإجرامي ضد الشعب الليبي وضد المدنيين.
المصدر
الجزيرة مباشر
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