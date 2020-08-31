الإمارات
الاثنين 31 أغسطس 2020 16:34

مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجارين داخل مطعمين في الإمارات (فيديو)

قالت الشرطة الإماراتية ووسائل إعلام محلية إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون بجروح اليوم الإثنين في انفجارين منفصلين أحدهما في العاصمة أبو ظبي والآخر في دبي، المركز السياحي في البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن اسطوانة غاز انفجرت في مطعم بدبي في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين مما أدى إلى مقتل شخص واحد.

وأضافت صحيفة ذا ناشيونال المملوكة لأبو ظبي، نقلا عن المتحدث باسم الدفاع المدني بدبي، أن الانفجار أدى لنشوب حريق ألحق أضرارا بالطابق الأرضي من المبنى.

وذكرت أنه جرت السيطرة على الحريق في غضون 33 دقيقة.

وفي العاصمة أبو ظبي، قالت الشرطة في بيان إن عدة أشخاص أصيبوا اليوم الاثنين في انفجار ناجم على الأرجح عن "تمديدات غاز" بأحد المطاعم.

وذكرت صحيفة ذا ناشيونال أن الانفجار أصاب مطعمي كنتاكي وهارديز بشارع راشد بن سعيد، وأضافت أن أضرارا لحقت بمنافذ بيع أخرى بالتجزئة.

وقالت شرطة أبو ظبي إن الانفجار أسفر عن عدة إصابات تتراوح بين بسيطة ومتوسطة وتم إجلاء سكان المبنى والمناطق المحيطة.

وقال المكتب الإعلامي لإمارة أبو ظبي في وقت لاحق إن الانفجار "نتج عن الحادث وفاة شخصين، أحدهما كان في الموقع وتأثر بشكل مباشر، والآخر في الجهة المقابلة توفي جراء سقوط قطعة اسمنتية عليه أثناء مروره في المنطقة".

وأظهرت التحقيقات الميدانية أن الحادث نتج من "خطأ في تأمين تمديدات الغاز"، وفقا للمكتب الإعلامي الذي دعا إلى "تجنب نشر الشائعات" بعد انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر دمارا كبيرا في المبنى الذي يقع فيه المطعم.

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبثتها وسائل الإعلام المحلية أضرارا جسيمة لحقت بالمطعمين وانبعاث سحابة بيضاء من الدخان من الطابق الأرضي بالمبنى.

ويُعرف شارع راشد بن سعيد أيضا بطريق المطار، حيث يُتوقع أن يصل مساعدون كبار للرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم الإثنين في رحلة تاريخية بين إسرائيل والإمارات.

 

 

وكان حريق هائل قد اندلع أوائل الشهر الجاري في سوق شعبية بالمنطقة الصناعية الجديدة، بإمارة عجمان.

وفي مايو/ أيار الماضي، شب حريق هائل في إحدى البنايات المرتفعة في إمارة الشارقة.

واندلع الحريق في بناية يبلغ ارتفاعها 50 طابقا في منطقة النهدة بالإمارة.

المصدر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
كوشنر يشكر السعودية على عبور الطائرة الإسرائيلية لمجالها الجوي
Thumbnail
تعاظم الديون الخارجية: مصر تقترض ملياري دولار من الإمارات
Thumbnail
مصر.. الإفراج عن سيدة بعد اعتدائها على ضابط شرطة (فيديو)
Thumbnail
وسيم يوسف يعبّر عن "حبه لليهود" ونشطاء يعلقون
Thumbnail
فرنسا وألمانيا ترغبان بحوار بناء مع تركيا حول "شرق المتوسط"

الأكثر قراءة

  1. شاهد: اختفاء طفل في الغابة بعد عقاب والديه له
  2. الجزائر: أحزاب من المعارضة تضع شروطا للمشاركة بالحوار السياسي
  3. ترمب متفائل بالوصول للقاح ضد كورونا نهاية العام وألمانيا متشائمة
  4. شاهد: دموع سورية تروي ويلات الحرب
  5. إيران: تطورات عفرين مقلقة وقد تشعل نيران الحرب في سوريا من جديد