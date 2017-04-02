الأزمة السورية
الأحد 2 أبريل 2017 16:02

مقتل 20 من قوات النظام في اشتباكات بريف حماة

غارات جوية للقوات الحكومية على حماة
غارات جوية للقوات الحكومية على حماة
رويترز
أعلن قائد في فصائل المعارضة السورية المسلحة (الأحد) صد هجوم شنته القوات الحكومية والمسلحون الموالون لها على بلدة حلفايا في ريف حماة الشمالي وسط سوريا.

وقال القائد إن "الثوار قتلوا أكثر من 20 عنصراً وأصابوا حوالي 42 آخرين من قوات النظام والمليشيات المساندة لها (الأحد) خلال هجوم على مدينة حلفايا بريف حماة الشمالي".

وأضاف القائد، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية" أنه بعد تكبيد القوات المهاجمة خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد، تراجعت تلك القوات وردت بقصف صاروخي ومدفعي وغارات جوية على المنطقة".

وكانت القوات الحكومية استعادت، مطلع الأسبوع الماضي، السيطرة على مناطق عديدة في ريف حماة الشمالي والغربي بعد أكثر من ألف غارة جوية.  

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
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ريف حماة
قوات النظام
سوريا
المعارضة المسلحة

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