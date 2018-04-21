الصراع في اليمن
السبت 21 أبريل 2018 00:11

مقتل 20 شخصا في غارة جوية للتحالف جنوب غربي اليمن

طيران التحالف استهدف سيارة كانت تقل 20 شخصا بمحافظة تعز
الجزيرة مباشر
قال سكان في محافظة تعز اليمنية إن 20 شخصا قُتلوا في غارة جوية شنها التحالف الذي تقوده السعودية في جنوب غرب اليمن (الجمعة).

وأضافوا أن الغارة الجوية أصابت سيارة كانت تقل 20 شخصا جنوب محافظة تعز. وقالوا إنه تم التعرف على ست جثث، لكن بقية الجثث تفحمت بحيث يصعب التعرف عليها.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن الغارة وقعت في منطقة العريش بمديرية موزع في تعز ظهر الجمعة.

وقال متحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية إنه سيتحرى صحة هذا التقرير ولكنه امتنع عن الإدلاء بتعليقات أخرى. وقال: "نأخذ هذا التقرير بجدية كبيرة".

وتدخل التحالف في الحرب اليمنية في 2015 ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين عزلوا حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا. ويسيطر الحوثيون حاليا على العاصمة صنعاء.

وأصابت غارات التحالف الجوية مرارا أهدافا مدنية أثناء محاولتها استهداف قوات الحوثيين في الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات. ويقول التحالف إنه لا يستهدف المدنيين.

وقال سكان ومصادر طبية إن الحوثيين قتلوا شخصين أحدهما امرأة وأصابوا أربعة آخرين اليوم الجمعة في هجوم شمالي تعز.

المصدر
رويترز
الجزيرة مباشر
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الصراع في اليمن
التحالف العربي
السعودية
غارة جوية
ضحايا مدنيون

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