الجمعة 7 يوليو 2017 12:18
مقتل 12 من قوات الأمن المصرية أحدهم ضابط كبير بشمال سيناء
قالت مصادر أمنية إن 12 من قوات الأمن المصرية أحدهم ضابط برتبة عقيد لقوا مصرعهم اليوم الجمعة في هجوم انتحاري بسيارتين ملغومتين على نقطة تفتيش عسكرية بمحافظة شمال سيناء.
وقال مصدر إن الهجوم وقع في منطقة البرث جنوبي مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة تلاه تبادل كثيف لإطلاق النار في المنطقة.
وأضاف المصدر أن نحو 26 من قوات الأمن أصيبوا.
وذكرت مصادر أخرى أن المنطقة شهدت هجومين على نقطتي تفتيش متجاورتين.
وينشط موالون لتنظيم الدولة في شمال سيناء قتلوا مئات من أفراد الجيش والشرطة في السنوات الأربع الماضية. ويقول الجيش إن مئات المسلحين في المحافظة قتلوا في حملة تشارك فيها الشرطة.
المصدر
رويترز
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