حوادث طيران
السبت 30 سبتمبر 2017 20:00

مقتل 12 في تحطم طائرة شحن عسكرية

الدخان يتصاعد من حطام الطائرة المنكوبة
الدخان يتصاعد من حطام الطائرة المنكوبة
رويترز
قال وزير الدفاع في الكونغو الديمقراطية إن 12 شخصا قتلوا إثر تحطم طائرة شحن عسكرية تحطمت في العاصمة كينشاسا.

وأضاف وزير الدفاع كريسبين أتاما تابي إن القتلى هم "جميع أفراد طاقم الطائرة".

وقال ضابط بالجيش رأى الحادث إن النيران اشتعلت في طائرة الشحن بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار نجيلي في كينشاسا وسقطت في محمية قريبة تنتشر فيها وحدات من الحرس الجمهوري.

وقال الضابط الذي طلب عدم نشر اسمه إن القتلى بينهم كونغوليون وأجانب.

وقال مصدر عسكري ملاحي في البلاد إن الطائرة من طراز أنتونوف 12 وكانت في طريقها إلى مدينة بوكافو بشرق البلاد.

ولم يتضح على الفور مقتل أو إصابة أي شخص على الأرض.

المصدر
رويترز
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تحطم طائرة

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