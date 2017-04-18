الثلاثاء 18 أبريل 2017 19:49
مقتل 12 عسكريا في سقوط مروحية للتحالف باليمن
نعت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن اليوم 12 عسكريا قالت إنهم قتلوا بسبب تحطم مروحية تابعة للقوات المسلحة السعودية في محافظة مأرب.
وقد أعلنت القيادة في بيان لها اليوم أن مروحية من نوع بلاك هوك "سقطت أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب، ونتج عن الحادث مقتل أربعة ضباط وثمانية ضباط صف من القوات المسلحة السعودية".
وقالت أيضا إن تحقيقا يجري حاليا في أسباب الحادث، وقدمت التعازي لأهالي القتلى ودعت لهم بالرحمة والغفران، دون مزيد من التوضيح.
المصدر
الجزيرة مباشر
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