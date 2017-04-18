السعودية
الثلاثاء 18 أبريل 2017 19:49

مقتل 12 عسكريا في سقوط مروحية للتحالف باليمن

مقاتلات سعودية تشارك في غارات قوات دعم الشرعية باليمن
مقاتلات سعودية تشارك في غارات قوات دعم الشرعية باليمن
الجزيرة
نعت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن اليوم 12 عسكريا قالت إنهم قتلوا بسبب تحطم مروحية تابعة للقوات المسلحة السعودية في محافظة مأرب.

وقد أعلنت القيادة في بيان لها اليوم أن مروحية من نوع بلاك هوك "سقطت أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب، ونتج عن الحادث مقتل أربعة ضباط وثمانية ضباط صف من القوات المسلحة السعودية".

وقالت أيضا إن تحقيقا يجري حاليا في أسباب الحادث، وقدمت التعازي لأهالي القتلى ودعت لهم بالرحمة والغفران، دون مزيد من التوضيح.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
السعودية
قوات التحالف
دعم الشرعية
اليمن
بلاك هوك
القوات المسلحة السعودية

اقرأ أيضا

Thumbnail
هيئة كبار العلماء تحذر: العبث بالأزهر خيانة لضمير الأمة
Thumbnail
شاهد: لحظة إنقاذ رجل سقط في نهر جليدي بإستونيا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: لحظات رائعة للقاء الحِملان بأمهاتها
  2. شاهد: هوس التصوير يُسقط فتاة من أعلى بناية
  3. شاهد: حادث تحرش جماعي بفتاة في مدينة الزقازيق
  4. شاهد: حارس يحرز هدفا لفريقه في الثانية الأخيرة من المباراة
  5. شاهد: شيف شهير يقطع يده على الهواء