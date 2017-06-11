الكونغو
الأحد 11 يونيو 2017 23:15

مقتل 11 وفرار 900 سجين جراء هجوم على سجن بالكونغو

قتل 11 شخصا وتمكن أكثر من 900 سجين من الفرار في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال هجوم شنه على السجن "مهاجمون" لم تعرف هوياتهم، كما أفاد مسؤول محلي كبير.

وقال حاكم إقليم شمال كيفو جوليان بالوكو للصحفيين إن "سجن كانغاوايي في مدينة بيني تعرض لهجوم من قبل مهاجمين لم تعرف هوياتهم بعد خلال تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والمهاجمين، وقتل 11 شخصا بينهم ثمانية من عناصر الأمن .

وأضاف "في الوقت الراهن لم يبق في السجن إلا 30 معتقلا من أصل 966 سجينا".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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