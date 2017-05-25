الخميس 25 مايو 2017 19:30
مقتل 105 مدنيين في غارة أمريكية بالموصل
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس أن نحو 105 مدنيين على الأقل قتلوا في شهر أذار/مارس الماضي خلال قصف أمريكي على الموصل
وهي ثاني أكبر مدن العراق وآخر المعاقل المهمة لتنظيم الدولة في البلاد.
ومع ذلك، حمل تحقيق أجراه الجيش الأمريكي في قصف في 17 آذار/مارس المسلحين مسؤولية كبيرة موضحا أنهم وضعوا كمية ضخمة من المتفجرات في مبنى استهدفته غارة جوية. وكان 101 مدني في المبنى المذكور وأربعة بالقرب منه.
المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية
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