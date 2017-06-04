قضايا المهاجرين
الأحد 4 يونيو 2017 12:06

مقتل 10 مهاجرين جراء تحطم حافلة كانت تهربهم في بلغاريا

المهاجرون يعانون ظروفا صعبة للوصول إلى أوربا
أعلنت وزارة الداخلية البلغارية مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وإصابة سبعة آخرين جراء تحطم حافلة صغيرة كانت تقوم بتهريبهم عبر بلغاريا.

وأضاف البيان أن قائد الحافلة المشتبه به عمره 16 عاما ولديه سجل إجرامي  ولا يحمل رخصة قيادة.

وأصبحت بلغاريا نقطة دخول رئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى دول  الاتحاد الأوروبي عبر طريق البلقان المغلق رسميا.

ويصل كثيرون إلى البلاد عبر تركيا ومنها إلى صربيا، ثم يحاولون منها عبور الحدود المغلقة  بإحكام للمجر وكرواتيا.

وكان عدد المهاجرين عبر طريق البلقان قد سجل ارتفاعا كبيرا أواخر عام   .2015

وقد عبر أكثر من مليون شخص عبر هذا الطريق قبل أن تغلق دول  البلقان حدودها قبل 15 شهرا.

وتشير تقديرات أعلنتها السلطات البلغارية في مايو/ أيار إلى أن نحو ثلاثة  آلاف شخص دخلوا البلاد ومضوا في رحلتهم بصورة غير قانونية منذ مطلع  العام الجاري.

المصدر
الألمانية
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