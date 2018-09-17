الاثنين 17 سبتمبر 2018 21:00
مقتل واعتقال العشرات في أعمال عنف عرقية بإثيوبيا
اعتقلت الشرطة الإثيوبية عشرات الأشخاص بعد مقتل 23 شخصا على الأقل في أعمال عنف في منطقة تقطنها أقلية الأورومو قرب العاصمة أديس أبابا.
التفاصيل:
- قالت محطة فانا التلفزيونية التابعة للدولة إن الشرطة اعتقلت مئتي شخص على خلفية أعمال العنف.
- وقعت أحداث العنف في عدة مناطق في حي بورايو بمنطقة أوروميا شمال غربي أديس أبابا.
- تصاعدت أعمال العنف السبت بعد تجمع حاشد بمناسبة عودة قائد جبهة تحرير أورومو من المنفى.
- قال شهود عيان إن شبانا من الأورومو هاجموا المتاجر واقتحموا الشوارع مستهدفين شركات ومنازل أفراد الأقليات العرقية.
- قال أليمايهو إيجيجو قائد شرطة أوروميا إن المهاجمين "لا يمثلون أحدا.. ليس لديهم سبب لذلك سوى السرقة. الدستور يكفل حق أي شخص في الإقامة في أوروميا أو في أي مكان آخر".
- استنكر رئيس الوزراء أبي أحمد أعمال العنف.
- كتب فيستوم أريجا مدير مكتب أبي على تويتر: "يدين بأشد العبارات أعمال القتل وأفعال العنف ضد مواطنين أبرياء.. تمثل هذه الهجمات الجبانة مصدر قلق خطير لوحدتنا وتضامن شعبنا وستقابل بالرد المناسب".
- أبي هو أول رئيس من أقلية الأورومو في التاريخ الحديث لإثيوبيا ذات التنوع العرقي.
- نظم مئات الأشخاص احتجاجات خارج البرلمان وأحد الميادين الرئيسية في أديس أبابا ومبنى الإذاعة والتلفزيون وأماكن أخرى في العاصمة للمطالبة بالعدالة.
المصدر
وكالات
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