الجمعة 23 فبراير 2018 21:19
مقتل وإصابة عشرات في انفجار سيارتين في مقديشو
قالت أجهزة الإسعاف في العاصمة الصومالية مقديشو إن 18 شخصا قتلوا وأصيب 20 آخرون في انفجار سيارتين في المدينة.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني أن الانفجار الأول استهدف نقطة أمنية على بعد أمتار من القصر الرئاسي ومقر البرلمان، وأعقبه تبادل إطلاق نار كثيف بين الحراس وبين المهاجمين.
وأضاف المصدر أن التفجير الثاني استهدف نقطة أمنية تابعة لجهاز المخابرات، قرب مقر المخابرات، وأعقبه أيضا تبادل لإطلاق النار بين مهاجمين وحراس.
وأفادت المصادر أن الاشتباكات بين الجانبين مازالت مستمرة.
المصدر
وكالات
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