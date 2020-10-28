أذربيجان وأرمينيا
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 15:43

مقتل وإصابة العشرات في قصف أرميني على مدينة في أذربيجان(فيديو)

قصف أرميني على مدينة بردة الأذربيجانية
قصف أرميني على مدينة بردة الأذربيجانية
مواقع التواصل
قُتل 20 مدنياً وأصيب أكثر من 40 آخرين في قصف القوات الأرمينية بالقنابل العنقودية، في المنطقة المكتظة بالسكان في مدينة بردة، بحسب قوات الأمن الأذربيجانية.

وسقطت قنبلة من الأراضي الأرمينية على وسط مدينة بردة البعيدة عن مناطق الصراع وإقليم كاراباخ.

ووفقا للأمن الأذربيجاني فإن التفجير وقع في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم بمنطقة تجارية مكتظة بالسكان داخل مدينة بردة حيث تضررت البنية التحتية المدنية، بالإضافة خسائر فادحة في المحلات المجاورة وعدد من المركبات.

وقال شاهد عيان، لوكالة الأناضول، إنهم سمعوا دوي انفجارات، وشاهدوا قتلى وجرحى على الأرض.

ومنذ أن بدأت أذربيجان بتحرير أراضيها المحتلة بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر الماضي، تمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن و3 بلدات و170 قرية.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 في المئة من الأراضي الأذربيجانية، وهي تضم إقليم كاراباخ و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي آغدام وفضولي.
 

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
مواقع التواصل

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: أردوغان يردد أنشودة "طلع البدر علينا" ويدعو للدفاع عن النبي محمد
Thumbnail
روسيا تتبرأ من موقف رئيس الشيشان بشأن الإساءة للنبي محمد
Thumbnail
قررت مقاضاة مسؤول تركي بسبب تغريدة.. فرنسا: لن نتراجع عن مكافحة "التطرف الإسلامي"
Thumbnail
بقيمة 100 مليار دولار.. هكذا يمكن أن تؤثر مقاطعة الدول الإسلامية للمنتجات الفرنسية
Thumbnail
أردوغان يعلق على كاريكاتير "شارلي إيبدو" المسيء له ويتخذ إجراء ضد المجلة

الأكثر قراءة

  1. بالصور: الاحتلال يعتدي على فلسطيني وأمه تستغيث ليتركوه
  2. المعارضة السورية ترفض المشاركة في محادثات جنيف
  3. غريستي بعد الحرية: يجب إطلاق سراح باهر وفهمي
  4. صاروخان من غزة على جنوبي إسرائيل
  5. مقتل جنديين عراقيين و4 انتحاريين حاولوا اقتحام معسكر شرقي ديالى