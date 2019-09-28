السبت 28 سبتمبر 2019 18:29
مقتل مواطن ونجليه في قصف للجيش المصري على سيناء
أفادت مصادر قبلية للجزيرة مباشر أن عدد من المدنيين سقطوا بين قتيل وجريح جراء استهداف سلاح الجو المصري لسيارة تقلهم في قرية جفجافة بوسط سيناء.
التفاصيل
- المصادر أفادت أنه بعد ساعات من هجوم وقع، أمس الجمعة، على كمين "تفاحة" العسكري جنوب مدينة بئر العبد، قصفت القوات الجوية بعض المناطق جنوب المدينة وشمال مركز الحسنة في وسط سيناء بشكل عشوائي .
- المصادر أضافت أن القصف استهدف سيارة مدنية في قرية الجفجافة إحدى قرى مركز الحسنة مما أسفر عن مقتل سليمان أبو كريم واثنين من أبنائه (22 و10) أعوام، وإصابة زوجته، وهم من أبناء قبيلة الترابين إحدى قبائل سيناء .
- الناشط السيناوي مسعد أبو فجر قال على صفحته بموقع فيسبوك إنه بعد ساعات من الهجوم على كمين تفاحة "انطلقت طائرات الجيش تبحث عن الثأر!"، وكانت النتيجة مقتل سليمان أبو كريم وولديه في سيارتهم وهم في طريقهم لزيارة أقرباء لهم.
- النائب البرلماني جازي سعد عن دائرة وسط سيناء نعى على صفحته بموقع فيسبوك، الضحايا دون ذكر سبب مقتلهم أو أي تفاصيل أخرى .
- تساءل الشيخ إبراهيم المنيعي أحد مشايخ سيناء في منشور علي صفحته قائلا "ما هو الذنب الذي اقترفه سليمان أبو كريم الترابين هو وأبنائه حتى يقتلوا ظلم وعدوان ؟؟!"
خلفيات
- القيادة العامة للجيش المصري أصدرت بيانا، أمس الجمعة، قالت فيه إن ضابطا و9 جنود قتلوا وجرحوا في سيناء "أثناء الاشتباك وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية" خلال الفترة الماضية دون ذكر تفاصيل.
- بيان الجيش جاء بعد أن تداول نشطاء من سيناء أنباء عن هجوم لمسلحين علي كمين تفاحة أسفر عن مقتل جميع أفراد الكمين وإصابة الطفل أحمد عيد ومقتل المواطن علي محروس سالم .
- لم يصدر أي تعليق رسمي من القوات المسلحة أو من وزارة الصحة يشير إلى مقتل مدنيين في الهجوم على الكمين أو في القصف الجوي الذي نفذته المقاتلات المصرية بعد الهجوم.
المصدر
الجزيرة مباشر
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