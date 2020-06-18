مقتل مواطن عُماني في إطلاق نار على حدود الإمارات
وقالت سفارة مسقط لدى أبو ظبي، في تغريدة عبر تويتر، إنها تابعت "ببالغ الأسف تعرض مواطن عماني لإطلاق نار في المنطقة الحدودية بين السلطنة ودولة الإمارات".
وأكدت السفارة، أن الحادث أدى إلى مقتل مواطن، مساء الثلاثاء 16 يونيو (حزيران) الجاري، دون مزيد من التفاصيل.
وأشارت إلى أنها تتابع كافة تفاصيل وملابسات الحادث منذ وقوعه مع الجهات المعنية في الإمارات وذوي المواطن العماني.
ولم تتحدث السفارة عن ملابسات الحادث وأسبابه، كما لم تكشف عن اسم المواطن والجهة التي أطلقت عليه النار.
وتؤكد سفارة سلطنة عُمان متابعتها لكافة تفاصيل وملابسات الحادث منذ وقوعه مع الجهات المعنية في دولة الامارات العربية المتحدة، وذوي المواطن العماني.— سفارة سلطنة عُمان - أبوظبي (@OmanEmb_Ad) June 18, 2020
والأربعاء، نقلت وسائل إعلام خليجية عن ناشطين عمانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثهم عن مقتل مواطن يدعى سيف بن راشد.
وذكر الناشطون، أن "بن راشد قتل برصاص حرس الحدود الإماراتي أثناء محاولته عبور السياج الحدودي الفاصل بين سلطنة عمان ودولة الإمارات".
ولم يصدر أي تعليق عن السلطات الإماراتية على الحادث حتى ساعة نشر الخبر.
اطلاق الرصاص الحي على انسان اعزل وقتله بدم بارد لمجرد انه حاول عبور سياج في منطقة حدودية متداخلة اغلقت بسبب كورونا لا ينم الا عن وحشية شاهدناها في اليمن وها نحن نراها اليوم على حدودنا، رحم الله المغدور به واعان الله من هم خلف السياج على ما ابتلاهم.#قتل_مواطن_في_دبا pic.twitter.com/8JtCSwKf14— مصطفى الشاعر🇴🇲 (@Mustafa_549) June 17, 2020
تحكيم العقل والمنطق في مثل هكذا أمور واجب مهما كانت ملابسات القضية.— مازن بن إبراهيم (@mazin_alazri) June 18, 2020
ومن خلال ذلك ممكن نطرح بعض الأسئلة:
-هل كان القتيل مسلح بأي شكل من الأشكال؟
وفي حالة أنه كان مسلح هل قام بأي شكل من أشكال المقاومة؟
-هل سيقوم شخص مسلح بمقاومة مروحية مزودة برشاش متعدد؟
#قتل_مواطن_في_دبا
هذا بلد التسامح اللي يتغنوا به— أحمد البوسعيدي 🇴🇲 (@Al_Busaidi0) June 18, 2020
بس فالحين حال اليهود والهندوس ويقدسوهم، حسبي الله عليهم
#قتل_مواطن_في_دبا
#قتل_مواطن_في_دبا— FJ🇴🇲 (@omar__FJ) June 18, 2020
اولا هذه حدود دوله والدوله معها حق
بس هنا يجي دور حكومة #سلطنة_عمان وسفارتها الموجوده في #الإمارات عشان تعرف ملابست القضيه والتوضيح للشعب العماني،
من المتسحيل إراقة دم عماني وتمر مرور الكرام
واعتقد ان الحكومه متحركه فمعرفة الاسباب وعسى يطلعوا ببيان يثلج صدورنا
#قتل_مواطن_في_دبا— هاجر (@ajshtl20l) June 18, 2020
طبعا امن الحدود عندهم كل الاجهزة الي ممكن تتخيلوها الي تكشف المتسللين وتشوفهم من بعيد بصوره حرارية وتبين اذا كان معهم اي شي خطير او لا!!
حرفيا يقدروا يشوفوا كلشي
لكن يبقى عندهم الخيار هل يطلقوا عليه رصاص قاتل اذا كان خطير٠؟ ام لعرقلته فقط اذا ما كان يشكل خطر
عبور الحدود الدوليه بطريقه غير شرعيه نتائجه خطيرة جدا في كل دول العالم ولكن هناك اجراءات تتبعها الجهات الأمنية المختصه وقد لا تصل الى القتل خاصه اذا المخالف اعزل وبدون سلاح وعند الاستسلام للجهات الأمنية... #قتل_مواطن_في_دبا— ابو عبدالله (@Oman1312) June 18, 2020