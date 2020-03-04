اللاجئون
الأربعاء 4 مارس 2020 15:15

مقتل لاجئ وإصابة 5 برصاص الأمن اليوناني (فيديو)

أعلنت ولاية أدرنة التركية، اليوم الأربعاء، مقتل مهاجر وإصابة 5 آخرين، جراء إطلاق الشرطة وحرس الحدود اليوناني الرصاص الحي والبلاستيكي وقنابل الصوت والغاز على المهاجرين.

وبحسب بيان صادر عن الولاية،فإن الشرطة وقوات حرس الحدود اليونانية، أطلقت قنابل الصوت والغاز، والرصاص الحي والبلاستيكي، على المهاجرين المتواجدين في المنطقة الحدودية الفاصلة بين الأراضي التركية واليونانية.

وأوضح البيان أن وفدًا تركيًا مكونًا من 8 برلمانيين أتراك يتقدمهم رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان حسن تشاووش أوغلو، زار المنطقة لتفقد أحوال المهاجرين، وكان شاهداً على ما تعرض له المهاجرون. وأضاف أن النيابة العامة في ولاية أدرنة فتحت تحقيقاً حول ما آلت إليه ممارسات السلطات اليونانية.

من ناحيتها، نفت السلطات اليونانية "بشكل قاطع"، إطلاق النار على المهاجرين عند الحدود البرية مع تركيا، وقال متحدث باسم الحكومة اليونانية للصحفيين، بشأن "الاتهامات" التركية "أنفي ذلك نفيُا قاطعًا".

واتهم المسؤول اليوناني، تركيا بنشر أخبار كاذبة، وقال إن المهاجرين يرشقون القوات اليونانية بعبوات غاز مسيل للدموع يستخدمه الجيش التركي.

وبالأمس، ناشد عدد من أبناء المهاجرين غير النظاميين في ولاية أدرنة شمال غرب تركيا، الدول الأوربية، وفي مقدمتها اليونان لفتح الأبواب أمامهم والسماح لهم للعبور شمالا نحو أوربا.

وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، بدءًا من مساء الخميس الماضي، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوربا.

والسبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوربا، مؤكدًا أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

وفي وقت سابق الثلاثاء أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في تغريدة على تويتر، أنّ عدد المهاجرين غير النظاميين، الذين عبروا الأراضي التركية إلى اليونان 130 ألف و469 مهاجرًا، بينما تشير الأرقام الصادرة عن الحكومة اليونانية إلى أن 24 ألف شخص على الأقل قد مُنعوا من عبور الحدود التركية إلى اليونان منذ يوم السبت.

من ناحيتها، أرسلت رئيسة المفوضية الأوربية -الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوربي- رسالة قوية لدعم اليونان في محاولاتها منع المهاجرين القادمين من تركيا من دخول أراضيها.

وقالت أورسولا فون دير لاين "إن أولويتنا الأولى هي ضمان الحفاظ على النظام على حدود اليونان الخارجية، التي هي أيضًا حدود أوربية"، ووعدت اليونان التي تسميها "الدرع الأوربية" بمعونة مالية قدرها 780 مليون دولار.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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