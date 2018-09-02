الأحد 2 سبتمبر 2018 14:47
مقتل قيادي بكتائب أبي العباس المدعومة إماراتيا في اليمن
لقي قيادي في كتائب "أبو العباس"، المدعومة إماراتيا، حتفه في مدينة تعز اليمنية إثر اشتباكات بين الجيش الوطني وفصائل من الكتائب.
التفاصيل:
- مصدر محلي بمدينة تعز: مقتل أيمن جمال شرهان، وهو من أفراد الكتائب بتعز وابن أخت القيادي فيها عادل العزي الذي يُتهم بأنه أحد قيادات تنظيم القاعدة في المدينة.
- قيادة شرطة محافظة تعز طالبت عادل عبده فارع -المعروف بـ "أبو العباس"- بتسليم عادل العزي ومن وصفتهم "بالقتلة الذين معه" إلى الأجهزة الأمنية.
- شرطة الدوريات وحماية الطرق بمحافظة تعز اليمنية: عصابات خارجة عن القانون هاجمت المواقع التي تم تسليمها لشرطة الدوريات وأمن الطرق في مناطق باب موسى والباب الكبير وفندق تاج شمسان، ما أدى إلى مقتل جندي من شرطة الدوريات وجرح أربعة آخرين.
- شرطة الدوريات اتهمت عادل العزي -القيادي في كتائب "أبو العباس"- بمحاولة اغتيال قائد شرطة النجدة محمد مهيوب عندما أطلق مسلحوه النار عليه في محيط فندق شمسان، مما أدى إلى مقتل مرافقه الشخصي وإصابة أربعة آخرين، كما تم إحراق إحدى سيارات النجدة وإعطاب أخرى.
- دعت الشرطة محافظ تعز واللجنة الرئاسية واللجنة الأمنية إلى الاضطلاع بدورها تجاه ما تعرض له أفراد النجدة، مطالبة بتسليم القتلة فورا.
المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية