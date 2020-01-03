الجمعة 3 يناير 2020 13:34
مقتل قاسم سليماني.. التطورات لحظة بلحظة
أكدت وزارة الدفاع الامريكية، فجر الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، في بغداد، بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترمب.
وفيما يلي أبرز التطورات وردود الأفعال على الحدث:
- مراسل الجزيرة: المرشد الإيراني يعين الجنرال إسماعيل قاآني قائدا جديدا لفيلق القدس خلفا لسليماني.
- الرئاسة العراقية: ما حصل من عدوان طال قادة في الأمن سوف تترتب عليه آثار وتداعيات أمنية في العراق والمنطقة.
- الرئاسة العراقية: ندعو الجميع إلى ضبط النفس وتغليب صوت العقل والحكمة وتقديم المصلحة الوطنية.
- الرئاسة العراقية: واجبنا التمسك بوحدتنا وتجاوز الخلافات لحماية المصالح الوطنية العليا.
- الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فدريكا موغريني: الشرق الأوسط يشهد تصعيدا خطيرا ونأمل أن تؤول الغلبة للذين يؤمنون بالحكمة والعقلانية.
- فدريكا موغريني: نأمل الحفاظ على الإنجازات الدبلوماسية التي تحققت في الماضي وتجنب مواجهة في المنطقة.
- المتحدثة باسم الخارجية الروسية: مقتل سليماني لن يتسبب إلا بتصعيد الوضع في المنطقة.
- زعيم تحالف الفتح هادي العامري: القوات الأجنبية أصبح وجودها عبثا في العراق.
- زعيم تحالف الفتح هادي العامري: نناشد كل القوى الوطنية توحيد صفوفها لإخراج القوات الأجنبية.
- مظاهرات في طهران وكرمان تنديدا بمقتل قاسم سليماني.
- وزير الخارجية البريطاني يدعو كل الأطراف لنزع فتيل التوتر بعد مقتل قاسم سليماني.
- وزير الخارجية البريطاني: تصعيد الصراع ليس في مصلحتنا.
- وزير الخارجية البريطاني: لطالما كنا مدركين للخطر العدواني الذي يشكله فيلق القدس بقيادة سليماني.
- الخارجية الهولندية تدعو المواطنين الهولنديين إلى مغادرة العراق في أقرب وقت.
- حزب الله اللبناني: ينفي الأنباء عن سقوط قتلى لبنانيين في الغارة الأميركية على العراق.
- نتنياهو يقطع زيارته لليونان ويعود إلى إسرائيل بعد مقتل قاسم سليماني.
- رويترز: الجيش الإسرائيلي يعلن حالة التأهب القصوى بعد مقتل سليماني.
- خطيب الجمعة باسم المرجعية الشيعية في العراق: ما حدث عند مطار بغداد انتهاك للمواثيق وخرقا للسيادة.
- خطيب الجمعة باسم المرجعية الشيعية في العراق: البلد مقبل على أوضاع صعبة جدا وندعو الأطراف المعنية إلى ضبط النفس.
- خطيب الجمعة باسم المرجعية الشيعية في العراق: ما حدث عند مطار بغداد انتهاك للمواثيق وخرق للسيادة.
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نائب الرئيس الإيراني: مجرمو الحرب في أمريكا هم أكبر الخاسرين في هذه اللعبة الخطيرة بعد اغتيال سليماني.
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هيئة الأركان الإيرانية: على الولايات المتحدة ومن نفذ عملية اغتيال قاسم سليماني أن ينتظروا ردا قويا ومزلزلا.
- مصدر في الخارجية الروسية لوكالة نوفوستي: موسكو تعرب عن تعازيها للشعب الإيراني.
- مصدر في الخارجية الروسية لوكالة نوفوستي: سليماني خدم الدفاع عن المصالح الوطنية لإيران بإخلاص.
- المتحدث باسم الحرس الثوري: سنبدأ مرحلة جديدة بعد استشهاد سليماني والابتهاج الأمريكي لن يدوم طويلا.
- وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية: الأولوية للاستقرار في الشرق الأوسط وسنتواصل مع القوى الإقليمية بشأن إيران.
- أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله تعليقا على مقتل سليماني: القصاص العادل من قتلته سيكون مسؤولية كل المقاومين على امتداد العالم.
- حسن نصر الله تعليقا على مقتل سليماني: سنكمل الطريق لنحقق أهدافه وسنحمل رايته في كل الجبهات.
- رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي: بقتل سليماني واشنطن دفنت الأمل في تسوية أزمة الملف النووي.
- رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي: بعد مقتل سليماني طهران يمكن أن تعجل بصنع السلاح النووي.
- وكالة الأنباء الفرنسية: سفارة الولايات المتحدة في بغداد تدعو الأمريكيين إلى مغادرة العراق فورا.
- الخارجية الروسية: مقتل سليماني مغامرة ستؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة كلها.
- رويترز: السفارة الفرنسية في طهران تنصح رعاياها بالابتعاد عن أي تجمعات.
- رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي تعليقا على مقتل المهندس: اغتيال قائد عسكري عراقي يشغل منصبا رسميا يعد عدوانا على العراق.
- عبد المهدي: القيام بعمليات تصفية ضد شخصيات قيادية عراقية أو من بلد شقيق يعد خرقا سافرا للسيادة العراقية.
- عبد المهدي تعليقا على مقتل سليماني والمهندس: ما حدث خرق فاضح لشروط وجود القوات الأمريكية في العراق.
- عبد المهدي: وجهنا دعوة رسمية لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الضرورية.
- عبد المهدي: ما حدث تصعيد خطير يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم.
- المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: الرد على اغتيال قاسم سليماني ليس ببعيد وسيكون قويا.
- رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي: من السهل بدء الحرب لكن من الصعب جدا إنهاؤها.
- رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي: انتقام الجانب الإيراني لقتل سليماني لن يطول انتظاره.
- الخارجية السورية تدين "العدوان الغادر" الذي أدى إلى مقتل سليماني.
- الحرس الثوري: نحن وكل القوى المناوئة لأمريكا سنثأر لسليماني في شتى أنحاء العالم الإسلامي.
- مقتدى الصدر: استهداف سليماني هو استهداف للجهاد والروح الثورية.
- الصدر يصدر أمرا بعودة نشاط جيش المهدي عقب الهجوم الأمريكي الذي أدى لمقتل سليماني.
- مقتدى الصدر يدعو الفصائل المسلحة التابعة له إلى "الاستعداد التام لحماية العراق".
- زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي: مقابل دماء المهندس وسليماني زوال كل الوجود الأمريكي في العراق.
- الخارجية الصينية تعليقا على مقتل سليماني: نعارض دائما استخدام القوة ونتابع الوضع من كثب.
- مراسل الجزيرة: إسرائيل تعزز الإجراءات الأمنية حول سفاراتها وممثلياتها في العالم بشكل استثنائي.
- عمار الحكيم تعليقا على مقتل سليماني: ندعو الحكومة العراقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لردع مثل هذه الاعتداءات.
- عمار الحكيم: نحذر من تداعيات مقتل سليماني والمهندس مما يضع المنطقة على صفيح ساخن.
- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدين مقتل سليماني وتثني على "دوره المهم في دعم المقاومة".
- قائد الجيش الإيراني: الجريمة التي ارتكبتها واشنطن باغتيال قاسم سليماني لن تبقى دون رد.
- حركة الجهاد تنعى سليماني وتقول إن مقتله "يعكس جرائم الولايات المتحدة وانحيازها للاحتلال الإسرائيلي".
- حماس تدين مقتل سليماني وتحمل واشنطن المسؤولية وتؤكد على "دوره البارز في دعم المقاومة الفلسطينية".
- مصدر في مطار بغداد الدولي: عودة العمل في المطار بعد ساعات من إغلاقه بسبب الهجوم الأمريكي.
- المرشد الإيراني علي خامنئي: غياب سليماني يشعرنا بالمرارة لكن الكفاح سيتواصل لجعل حياة المجرمين أشد مرارة.
- المرشد الإيراني: على الولايات المتحدة الأمريكية أن تنتظر انتقاما شديدا لجريمتها باغتيال قاسم سليماني.
- الرئيس الإيراني حسن روحاني: اغتيال قاسم سليماني عمل جبان ويؤكد ضعف الولايات المتحدة في المنطقة.
- روحاني: واشنطن ارتكبت جريمة باغتيالها سليماني وهذا سيضاعف من عزمنا لمواجهة سياسات الولايات المتحدة.
- وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو لاجتماع طارئ لقادة الأجهزة الأمنية والجيش لتقييم الموقف بعد مقتل سليماني.
- وزير الدفاع الإيراني: إيران ستنتقم بشدة من الولايات المتحدة وكل من تورط في عملية اغتيال قاسم سليماني.
- مصادر للجزيرة: قيادات الحشد الشعبي وما يسمى بالمقاومة الإسلامية تبحث في اجتماع الرد على مقتل سليماني.
- الجيش الإسرائيلي يغلق منطقة جبل الشيخ أمام المتنزهين ويبقي الحياة على طبيعتها في باقي المناطق الحدودية.
- الأمين العام لحركة النجباء في العراق: الولايات المتحدة ارتكبت حماقة ستندم عليها كثيرا.
- ممثل خامنئي في فيلق القدس: سننتقم لدم قاسم سليماني ومرافقيه ونعتبر الثأر لدمهم فرضا.
- وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر تويتر: الإرهاب الدولي الذي قامت به أمريكا باغتيال الجنرال سليماني أمر خطير للغاية وتصعيد غبي.
- ظريف عبر تويتر: الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية جميع عواقب مغامرتها المارقة.
- مراسل الجزيرة: إيران تعلن الحداد العام لثلاثة أيام على مقتل قاسم سليماني.
- رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي: غارة الليلة تهدد بإثارة المزيد من التصعيد الخطير للعنف.
- بيلوسي: لا يمكن للولايات المتحدة والعالم تحمل تصاعد التوترات إلى نقطة اللاعودة.
- الخارجية الإيرانية تستدعي سفير سويسرا راعية المصالح الأمريكية بطهران احتجاجا على مقتل قاسم سليماني.
- رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: هذه الضربة تشكل تصعيدا هائلا في نزاعنا مع إيران.
- رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: نحن على شفا مواجهة مباشرة مرة أخرى في الشرق الأوسط.
- المرشح الرئاسي المحتمل جو بايدن: لن يبكي أحد على سليماني لكن قتله سيزيد احتمال استهداف أمريكيين.
- المرشح الرئاسي المحتمل جو بايدن: لقد ألقى الرئيس ترمب بعود ديناميت على البارود.
- السيناتور إليزابيث وارن: سليماني مسؤول عن قتل الآلاف لكن قتله يصعد الوضع مع إيران ويزيد احتمال وقوع قتلى.
- وزير الخارجية الإيراني: سننفذ كل ما سيتخذه مجلس الأمن القومي للرد على اغتيال سليماني.
- المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الإيراني: مجلس الأمن القومي سيعقد جلسة طارئة لبحث اغتيال قاسم سليماني.
- رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: مقتل سليماني فرصة للعراق لرسم مستقبل بعيدا عن سيطرة إيران.
- السيناتور كريس ميرفي: نود أن نعرف إذا ما كانت إدارة ترمب متجهة عن قصد نحو حرب إقليمية ضخمة محتملة.
- مستشار الرئيس الإيراني: من يتجاوز الخطوط الحمراء لإيران عليه تحمل تبعات عمله.
- أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران: إيران ستنتقم بشدة من واشنطن لقتلها اللواء قاسم سليماني.
- مستشار الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة أدخلت المنطقة إلى مرحلة خطرة بالمغامرة التي أقدمت عليها.
- السيناتور الجمهوري ماركو روبيو: الرئيس ليس بحاجة إلى موافقة الكونغرس للرد على الهجمات ضد قواتنا.
- أ ف ب: الحرس الثوري الإيراني يؤكد مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في بغداد.
- مسؤولون أمريكيون لرويترز: أمريكا نفذت ضربات ضد هدفين لهما صلة بإيران في بغداد اليوم الجمعة.
- التلفزيون العراقي الرسمي: مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي في قصف صاروخي استهدف سيارتهما على طريق مطار بغداد.
- مصدر أمني عراقي: المسؤول في الحشد الشعبي الذي قتل في القصف هو محمد الجابري مسؤول العلاقات فيه.
- الحشد الشعبي يعلن مقتل 5 من أعضائه بينهم مسؤول العلاقات و2 من الزائرين كانوا بسيارتين قصفتا بمطار بغداد.
- إغلاق مطار بغداد الدولي بعد سماع دوي انفجارات قربه وتحليق مكثف للطيران في المنطقة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات