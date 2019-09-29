مقتل "عبدالعزيز الفغم" الحارس الشخصي للملك سلمان
إطلاق نار
وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلت عن المتحدث الإعلامي بشرطة مكة، إعلانه نبأ وفاة اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، الذي اشتهر بملازمته الدائمة للملك سلمان، بعد إطلاق النار عليه من صديقه وإصابة خمسة من رجال الأمن.
وقال بيان الشرطة:
- في مساء يوم السبت وعندما كان اللواء الفغم ، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين الفغم وممدوح، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.
المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة: استشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه وإصابة خمسة من رجال الأمن.https://t.co/GXkKS6jVcG#واس— واس (@spagov) September 29, 2019
- عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضًا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن، ووفاة الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني، وإصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل.
- أصيب كذلك خمسة من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.
الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية.
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام سعودية، أن الفغم توفي بعد أن نقل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وسيصلى عليه اليوم الأحد في المسجد الحرام.
وأكد ابن شقيق اللواء الفغم "بداح الفغم" عبر تويتر نبأ مقتل عمه، وسرعان ما تصدر وسم #عبدالعزيز_الفغم التداول (الترند) على توتير في السعودية وعدد من الدول العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم ،— بداح بن طلال الفغم MBS (@ltbdah) September 28, 2019
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
لله ماخذ وما اعطى انتقل الى رحمة الله بأذن الله عمي عبدالعزيز بن بداح الفغم ،
وجميع ماذكر من تفاصيل غير صحيح والحمدلله على قضاءه وان لله وان اليه راجعون
رحم الله عمي اللواء عبدالعزيز بداح الفغم بعد مقتله حينما كان في منزل صديقه على يد صديق ثالث لهما غدرا وذلك مساء يوم امس السبت— نايف الفغم (كلنا M B S) (@naiftalal111) September 29, 2019
رجل تشرف بخدمة وطنه وملوكه عن قرب والشرف لنا جميعا بعد ذلك
انا لله وانا اليه راجعون
تشكيك في رواية الوفاة
- مغردون على تويتر شككوا في رواية وفاة اللواء الفغم، وتساءل بعضهم عن سبب وجود قوات الأمن خارج المنزل وقت الحادثة.
- بعض المغردين تساءلوا كذلك عن قتل الجاني مباشرة وهل تم لإغلاق الملف، وفق قولهم، وبعضهم أعادوا نشر تحذير قبل 5 أشهر من أنه ستتم تصفية الفغم.
قصة الذباب عن مقتل الحارس الشخصي للملك #عبدالعزيز_الفغم غير منطقية، وقتل "الجاني" مباشرة لاغلاق الملف، يزيد الشكوك!— Yahya Assiri يحيى عسيري #المقسطون (@abo1fares) September 29, 2019
كيف كانت قوات الأمن حاضرة مباشرة في نفس الموقع؟! وكيف عرف ونشر ذباب تويتر التفاصيل قبل السلطات؟! #مقتل_عبدالعزيز_الفغم في ذكرى مقتل #جمال_خاشقجي، وربما نفس الجاني. pic.twitter.com/O66N18X15v
المسعري حذر #عبدالعزيز_الفغم من انه ستتم تصفيته قبل ٥ شهور!!!! https://t.co/xbaO3qWHqr— ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) September 29, 2019
من هو عبدالعزيز الفغم؟
- عُرف اللواء عبدالعزيز الفغم بقربه الشديد من الملك سلمان وحمايته في كثير من المواقف.
- الفغم كان أيضًا حارسًا شخصيًا للملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز على مدى 30 عامًا.
- تخرج الفغم من الكلية العسكرية للملك خالد، بعدها جاء تعيينه من قبل الحرس الوطني السعودي في وظيفة لواء خاص، ثم نُقلَ للخدمة في الحرس الملكي.
- في منتصف عام 2017، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا بترقية عبد العزيز الفغم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.