إسرائيل
الثلاثاء 8 أغسطس 2017 19:24

مقتل طيار إسرائيلي في تحطم مروحيته العسكرية

مروحية أباتشي إسرائيلية- أرشيفية
غيتي
قال الجيش الإسرائيلي إن طيارا تابعا له قتل وأصيب مساعده بجروح خطيرة عندما تحطمت طائرتهما المروحية من طراز أباتشي.

وقالت متحدثة باسم الجيش إن "مروحية عسكرية تحطمت في قاعدة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في جنوب إسرائيل". وأوضحت أن الرائد دافيد زوهار من قوات الاحتياط توفي "فيما أصيب ضابط آخر بجروح خطيرة".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن تقارير إعلامية إسرائيلية أنه تم حظر إقلاع مروحيات "أباتشي" في السابق بعدما وجد تصدع كبير في مراوح إحداها، قبل أن تعاود التحليق الشهر الماضي.

وأشارت تقارير إعلامية كذلك إلى أن المروحية تحطمت في نهاية رحلة تدريبية في إطار برنامج يهدف إلى إعادة مروحيات "أباتشي" إلى الخدمة بشكل تدريجي. وكان الطيار قد أرسل إشارات تفيد بوجود عطل قبل أن يفقد السيطرة على الطائرة.

المصدر
وكالة الأنباء الفرنسية
كلمات مفتاحية
الجيش الإسرائيلي
تحطم مروحية
مقتل طيار

اقرأ أيضا

Thumbnail
ستاندرد تشارترد: حصار قطر يهدد وضع دبي كمركز مالي
Thumbnail
8 نصائح للتخلص من الأرق .. تعرف عليها

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا