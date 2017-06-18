مصر
الأحد 18 يونيو 2017 10:20

مقتل ضابط شرطة وإصابة 4 في انفجار عبوة ناسفة بالقاهرة

أرشيفية
رويترز
قالت وزارة الداخلية المصرية إن ضابط شرطة قتل بينما أصيب آخر وثلاثة مجندين في وقت مبكر من صباح الأحد في انفجار على طريق سريع جنوب القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان بصفحتها الرسمية على فيسبوك إن قنبلة مزروعة على جانب طريق الأوتوستراد في حي البساتين انفجرت في سيارة للشرطة في الساعة الأولى من الصباح مما أدى إلى سقوط الضحايا.

وأضاف البيان أن الضابط القتيل يدعى علي أحمد شوقي عبد الخالق وأنه يحمل رتبة ملازم أول.

وصرح مصدر أمني لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بأن العبوة الناسفة "تم تفجيرها عن بعد أثناء مرور السيارة بمنطقة الحادث".

وأضاف: "المعاينة الأولية رجحت أن يكون تم تفجير العبوة الناسفة عن بعد بواسطة شريحة هاتف محمول".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر
الجزبرة مباشر
وكالات
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مصر
أمن
انفجار
عبوة ناسفة
تنظيم الدولة

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